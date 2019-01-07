日本八代市長再訪基隆 加深兩市友好情誼

2019年01月07日 11:12 中時 張穎齊

基隆市長林右昌（左五）今（7）日接見日本熊本縣八代市長中村博正（左四），象徵兩市友好情誼。（張穎齊翻攝）

基隆市與日本熊本縣八代市已締結為姊妹港，去年4月19日又「親上加親」成為友好城市，八代市長中村博生今（7）日上午10時再度到訪基隆，由基隆市長林右昌在市府接見，2人共同期許未來繼續促進兩市合作，維繫交流。

八代市自2016年起已連續3年到基隆市舉辦物產展，獲得基隆市民的熱烈歡迎，中村博正去年也已到訪基隆2次，今年又再度前來，他表示，2市人民互相扶持，未來一定共同致力提升教育、文化與觀光等各方面交流。

林右昌表示，基隆市與八代市有深厚情誼，包括扶輪社等民間社團間的往來也都非常久遠，透過八代市與基隆市兩市的締盟，相信不管是經濟、文化、教育跟觀光等方面，都會有更進一步的進展。

林右昌表示，基隆為北台灣重要的天然良港，長期扮演對外聯繫的重要門戶，市區不僅擁有完善的基礎設施，近年來搭乘遊輪蒞基參訪的遊客，更居於全台首位。因港灣優勢而發展的文化背景，與八代市在九州海、陸運交通的重要地位，有著同工異曲之處。基於共同的發展軌跡，基隆港與八代港已於2015年8月締結為姊妹港。

民政處表示，透過2市的友好交流，不僅能為基隆市與八代市之間的發展奠定更堅定的友誼基礎，亦為往後的互動與交流，提供更多互信、互助的友好契機。

(中時 )