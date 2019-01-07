NBA》老鷹單節搞定熱火 豪哥9投7中手感燙

2019年01月07日 10:13 中時電子報 黃邱倫

老鷹今日在主場迎戰熱火，靠著第三節的41比21攻勢，最終以106比82輕鬆中止3連敗，華裔球星林書豪手感發燙，9投7中貢獻15分。

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本季幾乎與季後賽無緣的老鷹，球團下定決心培養菜鳥崔楊，老將卡特與林書豪等人都只能陪襯當綠葉。

What a time. What a career. Thank you, @DwyaneWade.#TrueToAtlanta | #HEATCulture pic.twitter.com/F5h9kPD64y — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月7日

不過，林書豪並沒有氣餒，仍是兢兢業業的打好每場比賽，此役在僅有的17分上場時間內把握住每次出手，投籃命中率僅次於先發的約翰柯林斯，而且還送出5次助攻，是板凳席上表現最佳的球員。

熱火整場投籃命中率僅有35.6%，三分球命中率更只有14.7%，加上籃板球比老鷹足足少了18個，輸球就不意外了。「閃電俠」韋德8投3中攻下11分。

(中時電子報)