習近平的九二共識 港媒：讓柯文哲和韓國瑜在同一船上

2019年01月07日 10:14 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

大陸領導人習近平2日於《告台灣同胞書》40周年紀念的談話中，針對兩岸問題，他堅持一個中國原則的「九二共識」。總統蔡英文強力回擊習的談話，網路聲量一時大漲，反觀沒有強力回擊的台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜則遭網路砲轟。對此，媒體認為柯韓兩人的著眼點是市政和拚經濟，卻在網路上受到批評，現在柯韓兩人宛如同在一艘船上。

習近平2日於《告台灣同胞書》40周年紀念的談話中，針對未來兩岸關係，他表示，要堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對和遏制『台獨』分裂勢力。更堅持中國人不打中國人。對於習近平的表態，蔡英文也強硬反擊，決不接受九二共識，得到網友強力支持，蔡英文的網路聲量高漲，鞏固蔡英文在民進黨內的地位。

對於蔡英文強硬回應習近平的發言，柯文哲則認為，股票有所謂「一日行情」，但坦白講，不要以為台海絕對安全，擦槍走火還是不得了，做什麼事情還是要看長期趨勢，不要短期操作。結果此話一出，在網路上被噓爆。而韓國瑜則是拋出了2個「不要懷疑」，卻遭到不少人批評、謾罵

對此，港媒《中評網》認為，蔡英文全盤否認有九二共識，並刻意邀外國媒體駐台記者茶敘，加碼呼籲全台各政黨不要再講九二共識，更要藉由這一波抹紅喊出九二共識拚經濟的韓國瑜和有可能參選2020總統的朱立倫和其餘太陽們，連柯文哲也受到衝擊。但要知道，柯文哲和韓國瑜兩人的喊話，是要降低兩岸衝突，以拚經濟為市民謀福祉的角度出發，但卻在網路上受到批評，現在柯韓兩人宛如同在一艘船上。

確實，蔡英文的確可以藉由這股氣勢短時間內累積聲望，但台灣民眾已在這次大選中用選票告訴蔡英文和民進黨，社會和經濟等議題才最重要，統獨爭議不是第一位，這也是柯文哲受訪時稱「對外首重經濟、國防」的意思，現在民氣或許可用，但台灣要強，還是要把經濟搞好。

(中時電子報)