膝蓋腫痛以為關節退化 診斷後竟是韌帶斷裂

2019年01月07日 11:12 中時 陳世宗

經檢查後發現王先生是左膝內側副韌帶斷裂，並非退化所導致。（陳世宗翻攝）.

60歲的公務員王先生是位健康的慢跑者，數月前不慎跌倒撞傷左側膝蓋，造成膝蓋嚴重疼痛並且明顯腫脹，當下立即送到他院急診室接受檢查，X光底下並無明顯骨折，王先生其後又陸續在多家醫院的骨科門診追蹤，均被告知是膝關節退化所引起的症狀。

經過一段時間王先生的膝蓋腫脹雖有改善，可是膝蓋內側依舊持續疼痛，沒辦法像受傷前正常走路，會有跛行情況。朋友介紹至大甲李綜合醫院運動醫學科林茂森醫師門診，經理學檢查後發現左膝內側副韌帶斷裂，核磁共振攝影檢查也證實診斷。

林茂森醫師透過膝關節鏡輔助並以微創手術修補韌帶後，配合護具支持和運動治療，大約經過三個月的時間，目前已恢復正常的運動功能。

李綜合醫院運動醫學科主任林茂森醫師說，膝關節是人體內用來支撐重量和維持正常肢體活動的重要關節，舉凡步行、上下樓梯、跑步、跳躍、劇烈運動等等，都需要依賴膝關節正常運作才能夠順利地進行。

副韌帶是膝關節內重要的結構之一，它位於膝關節的兩側，分別稱為外側副韌帶和內側副韌帶；其功能主要是維持膝關節橫向運動的穩定度，防止膝關節的側面脫位。

膝內側副韌帶是膝關節最常受傷的結構之一，通常是由膝蓋外側遭受到撞擊導致膝蓋外翻或是膝蓋扭傷而造成，有時候會合併有其他結構的損傷，例如前十字韌帶或是半月軟骨。病人受傷當下可能會聽到「啪」的一聲，或是膝蓋內側出現撕裂的感覺，受傷後式治療，若未對症下藥，不僅未能痊癒，將使病情更惡化。

林茂森指出，韌帶損傷可以分三種等級，第一級有受傷但韌帶沒有斷裂，第二級韌帶有部分斷裂，第三級韌帶完全斷裂。在受傷初期建議以間歇性冰敷、適當固定和休息為主。第一級或是第二級的膝內側韌帶損傷優先考量保守治療和配合早期復健治療。無效治療的第二級損傷以及第三級損傷或是膝內側副韌帶損傷合併其他結構損傷時，則建議接受手術，並配合護具支持和後續的運動治療，以改善膝關節穩定度和促進功能的恢復。

林茂森醫師提醒，若不幸碰到膝蓋受傷導致持續腫脹疼痛時，不要忍耐拖延，應積極尋求專科醫師的檢查和評估，接受適當的治療，才能早期恢復健康的生活。(醫療諮詢04-26862288)

(中時 )