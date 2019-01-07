健保給付C肝口服藥效佳 8旬老翁服藥3月清除血中病毒

安南醫院消化內科主治醫師黃志傑表示，有健保給付C肝口服藥物後，許多C肝患者治療效果大增。（安南醫院提供）

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健保給付C型肝炎口服藥後，不少肝炎病患因此受惠，長期患有慢性C型肝炎的8旬老翁，經醫師評估後服藥3個月，體內困擾數十年的C肝病毒幾乎已消除殆盡，幾乎無法測到病毒量，成功擺脫C肝陰影。

這位8旬C肝長輩聽聞健保已開放C型肝炎口服抗病毒藥物後，經過安南醫院消化內科主治醫師黃志傑評估加上病史詢問，接受3個月的口服藥物治療，經過追蹤，幾乎無法測到血中病毒量，讓他非常開心。

40多歲長期C肝患者，先前嘗試並完成過干擾素的治療，忍受很多副作用（疲勞、消化道不適、頭痛、貧血），無奈後續的追蹤時又再次復發。開放健保給付C型肝炎口服抗病毒藥物後，他經醫師評估後服用3個月療程，順利將C型肝炎治癒。

衛福部106年公布資料，肝癌為我國癌症死因的第2位，其中超過半數肝癌來自B型或C型肝炎感染者，幸好醫療進步，除了已有能夠控制B型肝炎的抗病毒藥物，近來更有能治癒C型肝炎的口服藥物問世，並有條件開放健保給付。

黃志傑指出，過去C肝患者得忍受干擾素治療時的嚴重副作用，且治療結果未必能成功。自C型肝炎口服抗病毒藥物開放健保給付，讓許多病友終於能得償所願，擺脫長久以來慢性C型肝炎的陰影。

黃志傑說，最近開放健保給付的藥物，已能將C型肝炎的基因型幾乎全數涵蓋，對於無肝硬化且之前未曾接受治療的病友，更有機會將療程減少到只有8週。

(中時 )

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