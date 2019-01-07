捍衛滷肉飯！教育部宣導防疫非洲豬瘟

2019年01月07日 11:14 中時 林志成

非洲豬瘟疫情來勢洶洶，教育部已行文各級學校，學校內供售之食品，應具政府或公正專業機構認、驗證之標章，或具有檢驗、來源、合格證明；學校營養午餐肉類應採用具「CAS台灣優良農產品」標章或「產銷履歷農產品（TAP）」標章或可追溯來源之肉品。

「捍衛滷肉飯，你我有責。」教育部要求各級學校落實食材驗收及規範供餐廠商，除了要慎選學校午餐食材，也要優先使用有標章之國產農產品，落實食材驗收及規範廠商勿採購疫區產品等。

教育部在去年9月18日、11月26日、12月19日函文學校及館所勿購買或攜帶中國大陸豬肉製品，勿至國外畜牧場參觀。教育部也配合農委會在去年12月26日函文，於108年1月2日轉知非洲豬瘟專區、防疫小尖兵臉書及line，提供宣導影片2則QR code連結，並配合提供各地方政府教育局處聯絡窗口及國民中小學之學生人數等資訊。

教育部規畫印製防疫宣導海報5600張，預計寒假前發送至各級學校及館所，提供國民中小學於家庭聯絡本張貼，以提升宣導效益。此外，「教育部學校衛生資訊網」最新消息連結行農委會豬瘟防疫專區，校園食品安全專區網站更新最新宣導品及資料，及教育部部校園安全暨災害防救通報處理中心資訊系統提供1分鐘破解恐怖豬瘟懶人包等相關資訊。

(中時 )