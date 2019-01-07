MLB》洋基簽哈波有望？美媒：比照菊池雄星

日籍左投菊池雄星加盟水手隊。（美聯社資料照）

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中時電子報

日籍左投菊池雄星初入大聯盟就拿到千萬合約，經紀人波拉斯(Scott Boras)果然厲害，他設想出一個雙贏的合約：3年4300萬美元，第4年菊池可選擇以1300萬美元留隊1年，或是水手主動加碼6600萬美元多留他4年。

這種3+1或是3+4的特殊合約可以做為波拉斯的另一個客戶哈波(Bryce Harper)簽約的參考。比如說哈波想要去洋基，但是洋基不想綁長約，那麼就可以仿效菊池的做法，先簽3年1.14億美元，第4年雙方討論去留，洋基可加碼1.66億美元多綁他4年，或是直接跟哈波說再見。

《紐約郵報》大推洋基來參考，他們分析好處至少有三：

第一，洋基只要3年1.14億美元就能擁有哈波，並且是在他的巔峰期(26-28歲)。3年後如果洋基喜歡哈波，多給1.66億美元就可再用4年。洋基雖然小氣，3年1.14億美元應該還是肯給的。

第二，由於薪資集中在最後一年(第3年)，哈波該年薪資可望達到4600萬美元，成為「史上最高年薪球員」，可以滿足哈波的自尊心。之前國民已用過這招，「天才小史」史崔斯伯格(Stephen Strasburg)如果忍耐1500萬美元年薪直到2023，就可領取最後一年4500萬美元。

第三，如果洋基3年後不要哈波了，哈波也可用球員選項多留1年，不然就果斷出走，反正他那時還在巔峰期，不愁沒新東家。最好的結果是洋基加碼留下哈波(3+4)，總共就是7年2.8億美元合約。

用這種方法簽約可以大幅減輕球團的財務壓力，唯一缺憾是哈波夢想中的4億肥約幾乎破滅了。雖然也不是沒機會，比如說哈波最後幾年打出像卓奧特(Mike Trout)那樣的數據，洋基走完7年後或許會再多給他3年湊足4億，這樣他就可以成為史上第一「4億男」了。

其他球員也可參考這種簽法，包括馬恰多(Manny Machado)。若洋基真的很想要馬恰多，或許該考慮走菊池合約路線，一邊省錢，一邊為球隊多添個大球星。

(中時電子報)

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