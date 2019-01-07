媽寶面試無極限 帶媽上陣狂問 老闆怒摔杯

2019年01月07日 10:35 中時電子報 陳煌祥

真的有這種人！有位女網友在臉書社團上透露，上週五和先生一起去面試新人，面試者竟還帶著自己的媽媽一起面試，結果全場都是媽媽在提問，甚至問說，「如果太熱呢？騎摩托車我怕她中暑」最後對方離開後，原PO先生氣到摔杯，原PO也看傻眼，「原來這世界上，真的有這種人」網友說，「原來是媽媽在面試老闆啊」、「是請員工還是請公主啦」。

網友在臉書社團《爆怨公社》上表示，本月4日她與先生一起面試新人，為年輕女孩，沒想到對方竟然帶著媽媽來參加面試，女孩只說了ㄧ句「請問有勞健保嗎？」接下來到結束都是媽媽主控全場，問了超多問題，像是「假日都放假嗎？」、「颱風天呢？」、「那如果太熱呢？」甚至還說，「我女兒不會開車，騎摩托車我怕她中暑」更表示，「我女兒有開過刀，腰椎不是很好」意指女兒久坐久站身體會不適。

媽寶無極限，面試帶媽上陣。(翻攝爆怨公社)

最後問到薪資「一個月是多少錢？」原PO先生回答，一切依照勞基法，從基本薪資起跳，女孩媽媽竟嗆，「我女兒好歹也是碩士，你居然說基本薪資？」原PO表示，先生當時氣到一度離開座位，回來時他告知這位媽媽等候通知，委婉的請他們離開，豈料這位媽媽卻說「我女兒決定做了」。

原PO先生依然保持風度的告知對方，有一定的流程還請等候通知，對方媽媽卻嗆，「你不能作主喔？那講那麼多幹嘛？」遂行離開，走前又說「算了，我女兒這麼好你們不要是你們的損失」直到對方都離開後，原PO先生才忍不住怒摔杯子。

文章一出，網友們紛紛留言表示，「原來是媽媽在面試老闆啊」、「到底是媽媽應徵面試還是女兒？笑死」、「是請員工還是請公主啦」、「比媽寶更可怕的是媽媽」也有網友誇，「老闆脾氣真好」、「風度很好，是我就直接請他們出去」。

也有許多網友分享面試新人的各種案例，「我遇到帶男友來面試的」、「我遇過父母兄嫂含應徵者共五人一起來面試的，結果都他們在問，變我被面試」、「我也有碰過，直接告訴媽媽，是妳兒子來面試還是妳」，另外有網友分享自己的經驗，「曾經陪朋友面試過，結果錄取的是我」被其他網友笑問「是不是從此沒朋友了」、「友情決裂了」。

(中時電子報)