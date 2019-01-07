走馬瀨農場迎春節 童玩節19日登場

2019年01月07日 11:14 中時 劉秀芬

走馬瀨農場107年度露營人數較106年大幅成長近15％。（走馬瀨農場提供）

為迎接寒假及春節遊客，台南市農會走馬瀨農場將於1月19日至2月10日舉辦「2019台南走馬瀨童玩節」，全台唯一大型牧草彈珠台將在活動中亮相，此外還有牧草迷宮、牧草球推推樂、草原飛盤表演、兒童氣墊遊戲、異國特技秀及風箏表演等。

位於84號快速道路往玉井方向終點處的走馬瀨農場，附近有左鎮二寮觀日出景點、南瀛天文台，今年元旦4天連假期間遊客及住房率大增，加上近年露營風氣盛行，農場露營區更是湧進近9成露營客。

走馬瀨農場占地120公頃，內有住宿、露營、遊憩、餐飲、展演、農業體驗區，還有豐富的自然生態資源，是親子旅遊、校外教學的好去處。加上農場經常不定期舉辦豐富趣味的活動，也是吸引遊客前來遊玩之因。

近年來國人外出露營旅遊形態愈來愈盛行，走馬瀨農場露營場地提供完善的附加設施，如烤肉區、帳篷租借服務、24小時熱水供應等，是廣受國人喜愛的南部露營場地之一，走馬瀨農場107年度整體露營人數就較106年大幅成長近15%。

除了經常推出特別活動，農場也有腳踏船、碰碰船、腳踏車、高爾夫打擊練習場、射箭、遊園車等常態性休閒遊憩設施。鄰近著名景點有南瀛天文台、玄空法寺、虎頭山、曾文水庫、噶瑪噶居寺等，前來露營或住宿的遊客可以輕鬆規畫多元的旅遊行程。

(中時 )