走馬瀨農場迎春節 童玩節19日登場

走馬瀨農場將於1月19日至2月10日舉辦「2019台南走馬瀨童玩節」活動。（走馬瀨農場提供）

友善列印
中時
走馬瀨農場107年度露營人數較106年大幅成長近15％。（走馬瀨農場提供）

為迎接寒假及春節遊客，台南市農會走馬瀨農場將於1月19日至2月10日舉辦「2019台南走馬瀨童玩節」，全台唯一大型牧草彈珠台將在活動中亮相，此外還有牧草迷宮、牧草球推推樂、草原飛盤表演、兒童氣墊遊戲、異國特技秀及風箏表演等。

位於84號快速道路往玉井方向終點處的走馬瀨農場，附近有左鎮二寮觀日出景點、南瀛天文台，今年元旦4天連假期間遊客及住房率大增，加上近年露營風氣盛行，農場露營區更是湧進近9成露營客。

走馬瀨農場占地120公頃，內有住宿、露營、遊憩、餐飲、展演、農業體驗區，還有豐富的自然生態資源，是親子旅遊、校外教學的好去處。加上農場經常不定期舉辦豐富趣味的活動，也是吸引遊客前來遊玩之因。

近年來國人外出露營旅遊形態愈來愈盛行，走馬瀨農場露營場地提供完善的附加設施，如烤肉區、帳篷租借服務、24小時熱水供應等，是廣受國人喜愛的南部露營場地之一，走馬瀨農場107年度整體露營人數就較106年大幅成長近15%。

除了經常推出特別活動，農場也有腳踏船、碰碰船、腳踏車、高爾夫打擊練習場、射箭、遊園車等常態性休閒遊憩設施。鄰近著名景點有南瀛天文台、玄空法寺、虎頭山、曾文水庫、噶瑪噶居寺等，前來露營或住宿的遊客可以輕鬆規畫多元的旅遊行程。

(中時 )

人氣王第一名的大豐爌肉飯 逢甲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。