影》挺蔡「四個必須」挨轟 蔣萬安改口：九二共識存在

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國民黨立委蔣萬安今受訪回應。(圖/取自中天新聞)

國民黨立委蔣萬安在政論節目上支持蔡英文總統「四個必須」，並說「絕對無法接受習近平定義九二共識為一個中國、一國二制」，此舉引發外界質疑蔣萬安是否也否定九二共識？對此，蔣萬安今發出聲明，強調「九二共識」確實存在，也是過去兩岸交流的基礎。如果沒有九二共識，過去兩岸是如何交流的？

蔣萬安指出，「九二共識」確實存在，也是過去兩岸交流的基礎。如果沒有九二共識，過去兩岸是如何交流的？所以我無法接受蔡英文總統所說「台灣從未接受九二共識」的說法。

蔣萬安表示，他是反對「一國兩制」，台灣不是香港，台灣多數民眾也無法接受一國兩制。 不論誰當總統，都必須依據「中華民國憲法」，捍衛中華民國的主權與存在。

蔣萬安也質疑，如果蔡總統不接受九二共識、甚至不承認九二共識的存在，請蔡總統拿出具體可行的兩岸論述出來，而不是永遠文青式的口號，對三年來的兩岸僵局拿不出任何辦法。

蔣萬安今受訪時回應稱，「無論是誰當總統，當支持中華民國存在的事實，台灣人民對自由民主的堅持，用和平對等的方式來解決兩岸的歧異，由政府授權公權力的機構坐下來談，我想我支持九二共識的核心是一中各表，一中是中華民國，基礎是中華民國憲法，實踐是兩岸人民關係條例，無論誰當總統，這四個堅持台灣民眾都會支持」。

(中時 )

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