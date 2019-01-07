影》花空姐妻千萬 男勒斃完全未見悔意

2019年01月07日 11:01 中時 蔡依珍

詹男酗酒後和過去判若兩人，步履蹣跚、彎腰駝背，面對記者詢問不發一語，完全未見悔意。（蔡依珍攝）

座艙長談離婚慘遭掐死 狠夫畏罪輕生遭壓制

55歲的詹姓無業男，6日在蘆竹豪宅殺死妻子後試圖割腕輕生，一度借酒裝瘋的詹男7日一早坦承因經濟和離婚問題和妻子痛下殺機，從後頭以手臂勒斃妻子，警方依家暴殺人罪嫌送辦，面對記者詢問，詹男不發一語，完全未見悔意，檢警排定周四解剖釐清死因。

死者簡女是國內知名航空公司事務長，擔任空姐訓練教官，人緣佳，月薪近10萬，生活無虞，還在南崁鬧區買下千萬豪宅，詹男原本開設鐘錶眼鏡行長達8年，文質彬彬，但近年生意一直不佳，連店鋪房租都得跟髮妻商借周轉，多年來累積近千萬，1年前歇業後曾經轉當保全，但短短2個月就離職，在家待業。

詹男過去擔任眼鏡行老闆，幫客人驗光，看起來文質彬彬。（蔡依珍翻攝）

詹男過去擔任眼鏡行老闆，幫客人驗光，看起來文質彬彬。（蔡依珍翻攝）

簡女的舅舅表示，詹男和簡女雖然結縭20幾年膝下無子，但原本感情仍佳，直到詹男無所事事，開始酗酒，雙方感情才生裂痕。3個月前詹男就恐嚇要殺死簡女，一度寫下悔過書允諾要改過自新，但仍天天買醉。去年12月6日又爭吵，雙方寫下分居協議書，給詹男1年半時間振作，孰料才1個月就生悲劇。

借酒裝瘋的詹男7日一早向警方全盤托出，坦言6日一早10點因金錢和離婚分居問題和妻子再生口角，一怒之下從後頭以手臂環住妻子的嫩頸勒斃髮妻，直到下午13點割腕試圖輕生，打電話給友人交代後事全案才曝光，警方研判詹男殺人意圖明顯，並非臨時起意，依家暴殺人罪嫌送辦。

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(中時 )