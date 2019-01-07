陸外匯局：擴大外匯市場雙向開放

2019年01月07日 11:10 工商 賴瑩綺

大陸全國外匯管理工作會議日前在京召開，國家外匯管理局局長潘功勝發表工作報告。會議研究部署了下一階段外匯管理工作任務，包括推進外匯領域改革開放、深化外匯管理「放管服」改革、健全跨境資本流動「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體的管理框架，以及完善外匯儲備經營管理等。

在推進外匯領域改革開放方面，會議要求，穩妥有序推進資本項目開放，進一步完善合格境外機構投資者制度，研究准入前國民待遇加負面清單管理制度下的外商投資企業外匯管理框架。

擴大外匯市場雙向開放，進一步豐富交易工具，增加交易主體，建設開放的、有競爭力的外匯市場。

會議提出，要深化外匯管理「放管服」改革。優化外匯管理服務，促進更高水平的貿易投資自由化便利化，進一步支持自貿試驗區、粵港澳大灣區和海南全面深化改革，營造便捷高效、穩定透明、公平競爭的營商環境。

會議要求，健全跨境資本流動「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體的管理框架。市場化逆周期調節外匯市場波動，保持外匯微觀監管跨周期的穩定性、一致性和可預期性，嚴厲打擊外匯違法違規活動，推進「數字外管」和「安全外管」建設，維護外匯市場良性秩序。

對於完善外匯儲備經營管理，會議提出，要深入推進運營能力建設，積極服務「一帶一路」建設和國家戰略，保障外匯儲備安全、流動和保值增值。

(工商 )