陸外匯局：擴大外匯市場雙向開放

友善列印
工商

大陸全國外匯管理工作會議日前在京召開，國家外匯管理局局長潘功勝發表工作報告。會議研究部署了下一階段外匯管理工作任務，包括推進外匯領域改革開放、深化外匯管理「放管服」改革、健全跨境資本流動「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體的管理框架，以及完善外匯儲備經營管理等。

在推進外匯領域改革開放方面，會議要求，穩妥有序推進資本項目開放，進一步完善合格境外機構投資者制度，研究准入前國民待遇加負面清單管理制度下的外商投資企業外匯管理框架。

擴大外匯市場雙向開放，進一步豐富交易工具，增加交易主體，建設開放的、有競爭力的外匯市場。

會議提出，要深化外匯管理「放管服」改革。優化外匯管理服務，促進更高水平的貿易投資自由化便利化，進一步支持自貿試驗區、粵港澳大灣區和海南全面深化改革，營造便捷高效、穩定透明、公平競爭的營商環境。

會議要求，健全跨境資本流動「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體的管理框架。市場化逆周期調節外匯市場波動，保持外匯微觀監管跨周期的穩定性、一致性和可預期性，嚴厲打擊外匯違法違規活動，推進「數字外管」和「安全外管」建設，維護外匯市場良性秩序。

對於完善外匯儲備經營管理，會議提出，要深入推進運營能力建設，積極服務「一帶一路」建設和國家戰略，保障外匯儲備安全、流動和保值增值。

(工商 )

陸科技部鼓勵民企參加國家重大科…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。