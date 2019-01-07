NBA》韋少另類準大四喜 雷霆慘遭巫師戲弄

2019年01月07日 11:06 中時電子報 黃邱倫

大三元如今對於韋斯布魯克而言可說是小菜一牒，但今日他不但繳出22分、15籃板、13助攻，而且還發生8次失誤，這個另類準大四喜的成績單讓他嘗到苦果，雷霆在主場98比116慘遭巫師戲弄，3連勝止步。

20 points, 6 rebounds, 5 assists, 3 blocks, 4/6 3PT. 🔥



OTTO did it all off the bench tonight in OKC. #WizThunder | #DCFamily pic.twitter.com/irryySSsvT — Washington Wizards (@WashWizards) 2019年1月7日

巫師整場比賽都押著雷霆打，第四節發動14比2攻勢，將領先差距擴大至23分，勝負提前底定，雷霆也在最後2分鐘正式棄守投降。

這是巫師隊史第一次在奧克拉荷馬贏球，畢爾25分、5籃板、6助攻，傑夫格林16分、6籃板，薩托蘭斯基15分，湯瑪斯布萊恩14分、7籃板，替補悍將波特20分、6籃板、5助攻。

雷霆整場比賽打得荒腔走板，韋斯布魯克23投僅中9，保羅喬治20分，葛蘭特17分，亞當斯12分、8籃板。

(中時電子報)