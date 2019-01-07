南鯤鯓代天府國運籤照抽 今年不解籤了

有王爺總廟之稱的台南北門南鯤鯓代天府近年來國運籤準確率高，引起民眾廣泛討論，也受到網友竄改流傳之苦，董事會開會決議今年國運籤照抽，但不再進行解籤，避免爭議。（資料照片，莊曜聰攝）

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再過不到一月就是農曆新年，許多廟宇在新春期間都有抽國運籤的習俗，以做為一整年的運勢參考，有王爺總廟之稱的台南北門南鯤鯓代天府，近年來國運籤雖然與其他廟宇不同，但準確度相當高，引發民眾熱議，但也因此被有心網友冒用修改，讓廟方困擾不已，一度考慮停抽，廟方董事會最後決定，今年將照常舉辦抽國運籤活動，但不再解讀籤詩，由信眾「自決」。

自2015年抽出「武則天坐天」國運籤被視為預測總統蔡英文當選後，南鯤鯓代天府的國運籤就格外受注目，但2016、2017、2018連續3年都是抽出中下、下下籤，被有心人認為是「唱衰」國運，與其他大廟抽出的國運籤相悖，引發討論。

南鯤鯓代天府的國運籤不僅神準，還經常被網友篡改流傳，廟方多次澄清，還報警想要揪出藏鏡人，實在不勝其擾，還曾經考慮停止活動，後來為求公允，廟方去年還請來專家學者解讀籤詩內容，免得「公親變事主」。

2018年抽出的「漢李廣父子陣亡」，內文「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」，看起來並無一句好話，但對照去年政治動盪、外交困境，以及九合一大選前的紛爭，令人嘖嘖稱奇。

隨著春節將至，廟方再度向五府千歲請示國運籤是否停辦，但未能獲得3個聖杯，因此廟方決定續辦，但僅抽出國運籤，不再由廟方人員或專家學者解籤，將交由大家自由心證，避免困擾。

(中時 )

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