創世基金會嘉義分院推春節禮盒 為植物人募款

創世基金會嘉義分院寫春節禮盒春聯，盼各界認購禮盒捐助為植物人。（廖素慧攝）

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嘉義市政府社會處副處長曾建福偕贊助廠商為創世基金會嘉義分院貼春聯勸募。（廖素慧攝）
贊助廠商協助植物人共同寫春聯「新年快樂」。（廖素慧攝）

創世基金會嘉義分院為植物人勸募豬年新春年節禮盒暨寒士吃飽尾牙宴，7日舉辦記者會

，市政府社會處副處長曾建福、盈全國際開發公司董事長陳盈貴、台灣上青老闆曹峻瑋、可味肉乾老闆陳彥亨、嘉義家職校方代表等人士共襄盛舉。

創世基金會表示，今年寒士尾牙宴將在舊燈會區舉辦，席開85桌，邀請850名弱勢家庭參加

，並推出「五路財神」春節禮盒，期待各界善心人士能踴躍認購，協助植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30尾牙。

曾建福表示，創世致力於植物人照護，在嘉義已服務17年，幫助許多無助困頓的家庭，真的很不容易，大環境的影響，募款不易，未來我會努力讓整體生活機能提高，努力拚經濟，回饋在地弱勢團體，呼籲嘉義鄉親在年節時踴躍認購社福團體的商品，支持他們幫助更多弱勢家庭。

豬年即將到來，創世基金會嘉義院於農曆年前推出「豬你幸福」年節禮盒義賣，感謝果貿公司提供遊食趣天然果乾、台灣上青提供小巧零嘴組合的五路財神禮盒、可味肉乾提供的豬福滿滿肉乾禮盒，另有嘉義家職流行服飾科同學親手縫製的客家花布箸福平安包，義賣盈餘將用於植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30尾牙活動。幸福專線：（05）2320578，詳情請上創世基金會嘉義院粉絲專頁。

(中時 )

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