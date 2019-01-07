蔡政府狂撒幣400億 網批：X！納稅人被當北七

2019年01月07日 11:29 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文日前請行政院盡快提出具體補助弱勢方案，讓收入較少者，能優先分享政府經濟成長紅利。並可能搭配衛福部措施執行，初估大撒幣紅利約新台幣400億元，後續可能編列特別預算配合。但網友對此卻不太買帳，痛批「X！這比消費券還智障」、「上班族繳的稅結果送給那些沒繳稅的」。

新年即將到來，但經濟弱勢家庭卻開心不起來，據悉，總統府日前為此表示將補助經濟弱勢及低薪者，目標將鎖定月薪3萬元以下族群，可能採用現金發放方式，總經費約400億元，約300萬人受惠，平均每人可拿到1萬多元。

網友yida0725 (haruka)在批踢踢發文稱，「蔡英文現在是把努力賺錢的人被當白痴嗎？」該網友自認不是富二代，就是一個上班族，網友不滿認為，「操！每年乖乖繳稅也沒欠過政府，但為什麼努力賺錢繳的稅，要分給不努力的人」。

該網友直言，「幹你娘，那我繳稅衝三小，多的稅不還，還要被拿去補助廢物」。網友不滿認為，每個人選擇的生活不一樣，但有些人畢業無所事事，整天PO IG吃喝玩樂、當網美，再喊自己好窮，「幹你娘！把我的錢還來啦！」。

其他網友也紛紛痛批「大灑幣、嘴砲獨」、「繳稅給人買票！」、「繳稅最多的中產階級被當北七，讓人無言的政策」、「真的腦包」、「草包總統整天想著選舉連任 真的悲哀」、「努力進修ㄧ步ㄧ步往上爬，結果要被搶劫，很氣啊」、「砍軍公教見骨，灑幣給底層鐵票，幹你娘民進黨只會製造對立」、「這筆錢拿去幫國中小裝冷氣還比較有感!」。

(中時電子報)