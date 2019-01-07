北市抽驗食品 「淡榨菜頭」防腐劑苯甲酸超標

「淡榨菜頭」遭檢驗出防腐劑苯甲酸超標。（北市衛生局提供）

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蜜餞酸酸甜甜的好滋味，深受不少民眾喜愛，但也暗藏食安危機，北市衛生局赴便利商店、大賣場、傳統市場、迪化街商圈等地點抽驗67件，其中北市內湖區嘉豐行的「淡榨菜頭」被檢出防腐劑苯甲酸超標， 已要求販售業者立即下架，經查來源屬外縣市，已移請當地衛生局辦理。

此次重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑及甜味劑等，北市內湖區嘉豐行的「淡榨菜頭」被檢出防腐劑苯甲酸超標。經衛生機關抽驗不符規定產品，依法查證屬實，可依違反食安法規定，處分製造業者或責任廠商3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局表示，苯甲酸為一種常用的食品防腐劑，添加至食品中可抑制微生物的生長，延長食品的保存期限，苯甲酸進入人體後，可從尿液排出。

另外，同時檢查43件包裝食品標示，3件蜜餞產品不符合規定，原因為檢出添加物，但外包裝未標示或與標示不符，已通知販售商及進貨端業者立即下架。依法可處4萬元以上400萬元以下罰鍰，並令限期回收改正。

北市衛生局提醒，消費者選購蜜餞食品、脫水蔬果及醃漬等產品，應選擇包裝完整、標示清楚食品較有保障，建議民眾勿過量食用，並搭配足量水分攝取，多食用當季新鮮蔬果，以維護健康。相關稽查結果，可上北市衛生局網站查詢。

(中時 )

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