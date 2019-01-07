永和舒壓會館藏春色 加價500元「攝護腺保養排毒」

2019年01月07日 11:22 中時 葉書宏

新北市永和區中正路某舒壓會館暗藏春色，永和警分局持搜索票前往查緝。（葉書宏翻攝）

新北市永和區中正路某舒壓會館暗藏春色，表現上是正派按摩舒壓會館，暗中卻從事「攝護腺保養」、「淋巴排毒」半套性交易，永和警分局獲報4日持搜索票前往搜索，當場查獲7名越南籍按摩小姐及5名男客，其中2名男客坦承從事性交易，警訊後依法移送法辦。

永和警分局去年12月接獲民眾報案，新婚不久後卻發現丈夫時常晚歸、行蹤交代不清，進一步調查後才發現丈夫流連按摩店，疑似有另結新歡，妻子氣得向警方報案。

警方調查，該會館為防止警方查緝，一樓以電子鎖管制人員出入，還有多個監視器監控，經常下午開始營業後客人絡繹不絕。

永和警分局4日持搜索票前往該會館埋伏，視時機成熟於下午4時許進入該會館後，當場查獲7名越南籍按摩小姐及5名客人正在從事按摩服務，其中1名越南籍按摩小姐逾期居留，2名客人坦承有加價半套色情性服務，當場查扣帳冊數本、使用過衛生紙、毛巾、店家監視器主機及交易所得等。

另外，當場逮捕馬姓、伍姓及周姓負責人，訊後依妨害風化罪嫌移送法辦，越南籍按摩小姐及男客則依違反社會秩序維護法裁罰。

永和警分局長謝宗宏表示，市長侯友宜著重「安居樂業」，色情按摩會館的存在將嚴重戕害家庭和諧，未來將持續針對轄區不法色情加強查緝，還給人民一個「安居樂業」的生活環境。

謝宗宏呼籲，依據《就業服務法》第57條之規定，雇主不得聘雇未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人，違者將開罰15萬元以上75萬元以下罰鍰。5年內再違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

(中時 )