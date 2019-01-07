「第一女神」昔只愛男明星 爆秘戀地產大亨2個月就見家長

深田恭子爆早斷開龜梨和也，戀上地產大亨，且見過家長。(取材自深田恭子IG)

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中時電子報

身為「天使臉孔、魔鬼身材」最佳代言人的女星深田恭子，36歲的她不但圈粉無數，還是演藝圈內知名的「超級發電機」，魅力連男神都折服，多年來緋聞不斷，這兩年則盛傳她跟花美男龜梨和也愛得穩定，女神也在受訪時透露過有想婚的念頭，然遲遲未有定論，沒想到昨驚爆她另覓新歡，跟知名地產大亨戀愛ing並且已見家長，跟龜梨和也的地下戀情疑似玩完。

36歲的深田恭子出道以來緋聞不斷，然幾乎都是跟圈內人傳戀情，專吃同行男神，最近一次傳緋聞的對象則是龜梨和也，地下戀情已傳2年之久，沒想到昨《日本體育報》報導，雙方日前已悄翹分手，且深田恭子已覓得新歡，對方是大她5歲的地產大亨杉本宏之，乃是日本不動產業界最年輕的股票上市公司「sylaholdings」前社長，在業界大名鼎鼎。

據悉，杉本宏之目前擁有7家不動產相關產業，年營業額超過200億日幣(約台幣58億)，他在28歲時成為日本不動產業界最年輕的股票上市公司社長，被稱之為「時代的寵兒」，31歲時曾因負債400億日幣(約116億元台幣)宣告破產，然之後竟又靠著一己之力重回巔峰，堪稱奇蹟。

相傳深田恭子去年10月以跟龜梨和也分手，一個月後經朋友介紹認識了杉本宏之，男方本來就是深田恭子的粉絲，家又住得近，因此關係急速升溫，而女神之前都交往圈內人，如今跟實業家交往，覺得相當新鮮，據傳兩人目前以結婚為前提交往，才成為戀人2個月，已被杉本帶回家見過家長，而針對新戀情，深田恭子所屬經紀公司回應《Daily Sports》，表示雙方確實一起吃過飯、彼此相識，但沒有交往關係，否認深田恭子開展新戀情。

(中時電子報)

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