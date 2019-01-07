撒400億補助低薪族？網怒：揮霍把錢還我

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

總統蔡英文新年談話時提到要將經濟成長紅利，約400億元，優先分享給收入少的民眾，引起各界嘩然，遭批評是為2020年總統大選買票。對此，網友說，「我單身一人，繳稅5萬，辛苦工作繳稅是這樣讓你們揮霍的嗎？把我的辛苦錢還給我」、「薪水高於三萬就該死嗎？」。

總統蔡英文新年談話時提到要將經濟成長紅利，優先分享給收入少的民眾後，行政院將編列特別預算方式，對月薪3萬元以下民眾發放補助，估總經費須3、4百億元，但遭批評為2020總統大選買票，連宅神朱學恒也說，「不要演了，把錢發一發吧」。

有網友說，「懲罰賺比較多人的概念」、「所以薪水高於三萬就該死嗎？」、「努力賺錢的人錯了嗎？努力工作做錯了嗎？薪水超過三萬的人做錯了什麼？憑什麼限定？要嘛就像消費卷一樣人人都有」。

還有網友說，「超徵的稅應該退給納稅人才對，低收弱勢戶有法令補助，一碼歸一碼，這種施政方式還是法治國家嗎?」、「為什麼我被超徵要發給不用繳稅的人」、「這不是階級鬥爭什麼是階級鬥爭，把軍公教當地主打，然後把錢拿給收入比較少的當作財產重新分配」、「政策買票」。

另有網友說，「我真的超級憤怒的，我單身一人，繳稅快5萬，既然超收為什麼也不去還國家債務，也不退給納稅人，或是降稅，現在竟然要把我交的稅金，送給沒有繳稅的人花????? 這是什麼道理，太誇張了吧??? 我辛辛苦苦工作，繳稅是這樣讓你們揮霍的嗎？把我的辛苦錢還給我」。

(中時電子報)

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