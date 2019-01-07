虎科大多媒體畢業展 創意大噴發

2019年01月07日 12:14 中時 許素惠

虎尾科技大學多媒體系畢業展，副校長楊達立（立左二）、文理學院院長羅朝村（立左一）了解學生創作理念。（許素惠攝）

虎尾科技大學多媒體系畢業展，遊戲類作品吸引學生。（許素惠攝）

虎尾科技大學多媒體系畢業展，影視類《在那個白眼之前，我以為這世界僅剩乏味的荒謬》製作成本多達13萬餘元，學生自行打工籌款。（許素惠攝）

虎尾科技大學多媒體系「大腦裡的房客」畢業展7日上午登場，學生以大腦裡有一位房客名字叫靈感，靈感發展出許多故事，象徵並展現學生源源不絕的創意，其中《殺魚犯》入圍全國技專院校電腦動畫競賽3D動畫培訓組，十分精彩。

副校長楊達立、文理學院院長羅朝村等主持開展儀式，稱讚學生手腦並用，把想法付諸實現。多媒體系主任廖敦如指出，學生多元創作，除了2D、3D動畫外，還設計了遊戲、影視及網頁，很值得欣賞體驗。

2D動畫有《Trust me盲目》、3D動畫《Beef》、《殺魚犯》、遊戲類《參魂》、《卡塔姬之顛》、《最後的靈魂》、《TWIN》、影視《在那個白眼之前，我以為這世界僅剩乏味的荒謬》、網頁設計《襪is love》。後者和《最後的靈魂》分獲文理學院校內競賽第一、二名。

最值得一提的是，《殺魚犯》入圍全國技專院校電腦動畫競賽3D動畫培訓組，學生透過「殺害海龜的嫌犯真的是鯊魚嗎？還是兇手另有其人？」埋伏筆，引人入勝，接著以警察緝兇的故事引導觀眾了解海洋垃圾的殺傷力已經是不容小覷，而且無法忽視。

該畢業展7、8日校內展，5月3至6日參加台北「新一代設計展」，5月15至17日在高雄「放視大賞」登展。

(中時 )