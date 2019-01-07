防堵豬瘟！彰化縣將嚴查92場廚餘養豬場

2019年01月07日 12:16 中時 謝瓊雲

彰化縣政府農業處長陳炳森（右2）主持記者會說明防堵非洲豬瘟相關作為。（謝瓊雲攝）

防堵非洲豬瘟！彰化縣政府防疫動起來，7日上午由農業處長陳炳森主持記者會，宣布全縣162場養豬場有70戶確定會轉型或離牧，剩餘92場將要求業者落實登記廚餘烹煮作業，若經抽查未達標準最高將可裁罰300萬元。

嚴查、重罰！彰化縣是全國第三養豬大縣，日前金門死豬驗出感染非洲豬瘟陽性反應，彰化縣4日即成立應變小組，7日上午記者會由農業處長陳炳森、彰化縣環境保護局副局長林孟弘、彰化縣動物防疫所長董孟治與會，下午彰化縣長王惠美也將親自坐鎮緊急應變中心主持首次會議，加強防堵疫情。

陳炳森表示，歷經兩周時間盤點清查，全縣162場養豬場，70戶確定不再採用廚餘養豬，其中23場已離牧停養，其餘改換其他飼養方式，將會加強輔導轉型，剩餘92場共計5萬4千頭豬，佔全縣飼養頭數7.2％，將是嚴格抽查對象，要求養豬戶落實廚餘蒸煮作業達到90℃連續一小時，否則就立即裁罰。

陳炳森說，在清查過程中，就發現一養豬場沒有蒸煮設備，廚餘完全未經過蒸煮就餵豬，已由環保局依照《廢棄物清理法》裁罰1200元。農業處與動防所、環保局合作、結合地方公所，積極查訪養豬業者，呼籲養豬戶務必落實蒸煮作業登記，遵守規定，以免受罰。

林孟弘強調，養豬業者廚餘收受來源都能追溯，若是自行向一般家戶收取，屬於一般廢棄物，可罰1000元至6000元，若向餐廳等收大型廚餘則屬事業廢棄物，違規可裁罰6000元至300萬元。

林孟弘表示，由於彰化縣並沒有廚餘堆肥場呼籲一般民眾盡量把家中廚餘瀝乾後交垃圾車送焚化爐處理，預估每天將增加54噸廚餘焚化量，雖然焚化爐因確實落實歲修保養，短期內仍可負荷，但長期還是會壓縮到事業廢棄物的處理量；位在彰化市的熟廚餘堆肥場，目前已完成變更程序，環保署也允諾會寬列經費增加補助費用，加速堆肥場的設置。

彰化縣政府農業處表示，為加速推動鼓勵廚餘養豬業者轉型，改用飼料養豬者，提供飼料差額補貼、每頭豬最高2,200 元，也提供技術諮詢輔導及自願性退場補助等配套機制；受理申請期間自即日起到3 月31 日為止，改用飼料起算日補助至在養豬隻上市，欲離牧者完成申請後直至豬隻出清、豬舍拆空，最遲須在9 月30 日前完成退場。

(中時 )