占地官司吃敗訴，男又因嗆律師、放喪籃遭起訴。

2019年01月07日 12:01 中時 陳淑芬

張姓男子的父親占用土地建屋訴訟敗訴，被地主鄰居委託律師寄存證信函給張男要求拆屋，張嗆律師「不會那麼容易讓他拆，要讓林斷手斷腳」。不久，林家巷口2度有人來擺喪葬花籃，寫「謀利害人」等卡片；還有人凌晨來撒冥紙，案經林男報警，台中地檢將張男、花店業者及撒冥紙的計程車司機，分別依恐嚇及毀謗等罪起訴。

起訴書指出，48歲張男的父親在南投鹿谷鄉的土地建物，占用林姓鄰居土地，經多次協調，張父均未處置。林男在105年對張父提出拆屋還地的民事訴訟，法院在106年6月判決林男勝訴。

林男在106年12月間委託律師寄存證件函給張男，要求盡速拆除占用地上物。張男對此不滿，在107年2月間到事務所，嗆律師說「如果林真的要拆，不會那麼容易讓他拆，要讓他斷手斷腳」，律師將此事轉述給林男。

中市1家花店業者在107年2月14日晚上受到某男子委託，製作林男「謀利害人」的喪葬花籃，於2月15日凌晨運載擺放在林男住家巷口；該男子於3月1日再度前往委託製作卡片及喪葬花籃，在3月2日凌晨擺置巷口。此外，3月2日凌晨，有輛計程車開到巷口，並在附近灑冥紙。

林男發現住處附近被放置喪葬花籃及撒冥紙後，心生畏懼而向警方報案，案經警方循線調查。張男承認找律師談論土地糾紛，但否認有任何恐嚇行為。

徐姓花店業者表示，有人來委託製作花籃，2次都收費3000元，但是他當時很忙，沒看清楚委託單內容，客人也沒有留聯絡電話；楊姓計程車司機則表示，有名老先生告訴他，該地發生車禍，並拿著寫有林男姓名的冥紙袋給他，需要幫忙撒冥紙，他只是想可賺錢而答應，並收取報酬1000元。

台中地檢署將涉案的張男、店業者徐男及計程車司機楊男，分別以恐嚇危害安全、加重毀謗罪等起訴。

(中時 )