NBA》8人得分上雙 暴龍獵殺溜馬重奪聯盟第一

暴龍悍將諾曼鮑爾坎進全場最高23分，幫助球隊在主場輕鬆獵殺溜馬，重奪聯盟第一寶座。(美聯社)

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中時電子報

雖然「卡哇伊」里歐納德高掛免戰牌，但暴龍還是在主場121比105輕鬆獵殺溜馬，本季第一支拿到30勝(12敗)的球隊，也重新奪回聯盟第一寶座。

暴龍季前用迪羅薩換來里歐納德，沒想到戰績一飛沖天，開季後就始終在東區前三甲，先前雖被公鹿超前，但憑藉最近5戰4勝的強勢表現，不僅成為聯盟第一之30勝勁旅，而且還技壓西區金塊、勇士與雷霆等三大豪門。

暴龍如今可說是軍容壯盛，除了里歐納德外，羅瑞、伊巴卡、西亞卡姆、丹尼格林、諾曼鮑爾、孟羅、戴隆萊特與范維利特等人都是一時之選，撐起了多倫多軍團一片天。

此役，暴龍一路壓著對手打，第四節溜馬連中兩球，將落後分數追至7分差距，但隨著諾曼鮑爾的三分球破網，暴龍澆熄了敵軍氣焰，最終也順利收下勝利果實。

替補悍將諾曼鮑爾攻下全場最高23分，伊巴卡18分、6籃板，西亞卡姆12分、10籃板，羅瑞與范維利特分別貢獻12分、8助攻，丹尼格林15分。

(中時電子報)

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