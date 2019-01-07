超恐怖！這類人日滑手機3小時 視網膜病變狂増5倍

2019年01月07日 12:07 中時電子報 陳煌祥

根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友。一項跨國際台、日學界研究，針對糖尿病患與非患者，在手機使用上對於眼睛傷害的研究發現，一樣是每天滑手機2至3個小時，糖尿病患發生眼部視網膜病變比例，是健康人的5倍。

輔英科技大學附設醫院眼科與日本防衛醫科大學共同進行，歷時三年研究，並登在最新一期《日本光學雜誌》上，參與研究的輔英科技大學附設醫院眼科主治醫師洪啟庭向《蘋果日報》表示，此研究在台灣、日本兩地各自收案，總計50名糖尿病患、50名健康人，平均年齡40歲，做為研究對象，共同點是每天使用手機至少2到3個小時，研究發現，糖尿病患發生眼部視網膜病變比例是一般人5倍。

洪啟庭說，手機螢幕藍光，易穿透眼睛水晶體，被視網膜感光細胞吸收，過去的研究已知，長期使眼睛曝露在藍光環境，易使視網膜病變，此研究再證實，糖尿病患因本身高血糖、免疫力差，其視網膜細胞更易被手機中藍光傷害，而發生病變。

洪啟庭認為，糖尿病視網膜病變是一種微血管病變，糖尿病患抵抗力差，視網膜細胞更易遭受藍光傷害，視網膜若新生血管多、出血，可能導致視力受損，若受損部位是位於黃斑部，嚴重恐致失明，最後他提醒，糖尿病患除要規律用藥控制血糖外，使用手機等3C產品，每30分鐘就要讓眼睛休息10分鐘，手機螢幕不宜過亮，最好加貼抗藍光保護貼，以減少藍光傷眼的機會。

(中時電子報)