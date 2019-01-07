《全台最速報》南鯤鯓國運籤照抽 今年不解籤

2019年01月07日 11:54 中時電子報 綜合報導

◎南鯤鯓國運籤照抽 今年不解籤

再過不到一月就是農曆新年，許多廟宇在新春期間都有抽國運籤的習俗，以做為一整年的運勢參考，有王爺總廟之稱的台南北門南鯤鯓代天府，近年來國運籤雖然與其他廟宇不同，但準確度相當高，引發民眾熱議，但也因此被有心網友冒用修改，讓廟方困擾不已，一度考慮停抽，廟方董事會最後決定，今年將照常舉辦抽國運籤活動，但不再解讀籤詩，由信眾「自決」。

◎高志鵬貪汙罪判4年6月 傳10日入監 不到拘提

被控圖利罪遭判刑4年半確定的民進黨前立委高志鵬，4日因送達問題未前往北檢報到執行，據悉，新北地檢署已寄發通知書，要求高志鵬在10日上午10時前往報到，屆時若未報到不排除依法拘提。

◎蘆竹驚悚命案 男勒斃空姐妻 未見悔意

55歲的詹姓無業男6日在蘆竹豪宅殺死妻子後試圖割腕輕生，一度借酒裝瘋的詹男7日一早坦承因經濟和離婚問題對妻子痛下殺手，從後頭以手臂勒斃妻子，警方依家暴殺人罪嫌送辦。面對記者詢問，詹男不發一語，完全未見悔意，檢警排定周四解剖釐清死因。

◎日本八代市長再訪基隆 加深兩城市友好情誼

基隆市與日本熊本縣八代市已締結為姊妹港，去年4月19日又「親上加親」成為友好城市，八代市長中村博生今（7）日上午10時再度到訪基隆，由基隆市長林右昌在市府接見，2人共同期許未來繼續促進兩市合作，維繫交流。

(中時電子報)