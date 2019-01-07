配合擴大暖冬方案 1月買遠航國內機票現打6折

2019年01月07日 12:15 中時 李宜秦

在歐洲荷蘭、土耳其的鬱金香季期間，荷蘭阿姆斯特丹的平均含稅票價較土耳其伊斯坦堡便宜5000元左右。（易遊網提供）

旅客可依照各國特殊活動，安排長假去處。（易遊網提供）

遠東航空推出「遠東FUN寒假專案」，在1月間購買國內航線機票，就能享有6折優惠。（遠東航空提供）

2019年國定連續假日共有7大連休，其中春節更連續放假長達9天。遠東航空今（7）日表示，配合交通部觀光局的擴大暖冬遊補助，推出「遠東FUN寒假專案」，在1月間購買國內航線機票，就能享有6折優惠。另易遊網今年首度邀請星座大師唐綺陽，於明（8）日晚間9點線上解析2019年各星座的旅遊運勢，收看還有機會抽到「日本東北雙人券」。

遠東航空指出，在1月期間，只要兩人以上、至遠航官網購買國內航線機票，就可享有6折票價。以「台北－澎湖」來回機票3298元為例，雙人機票原價6596元，趁該專案購買折扣後只要4052元，現省2544元，再搭配觀光局擴大暖冬補助，每房每晚可再省1000元住宿費，青年與樂齡族還可多省500元，等於最少可省3500元。

遠東航空表示，原訂至12月底截止的「94真的─憑登機證抽國內線一年免費爽爽搭」活動反應熱烈，因此活動將延長至本月24日，且會在25日再抽出一組幸運兒。

易遊網指出，大約1月中左右，日本就會開始發布各地的賞櫻預測，旅客也可開始訂票，依目前票價狀況看來，3、4月的平均票價約1.2萬，與去年同期差不多，不過今年日本黃金周有10天連休，這段期間日本飯店房價必會飆漲，旅客應提早訂房，否則恐一房難求。

而在歐洲荷蘭、土耳其的鬱金香季期間，荷蘭阿姆斯特丹的平均含稅票價較土耳其伊斯坦堡便宜5000元左右。法國普羅旺斯6月的薰衣草季期間則票價較高，直飛航班平均票價約4萬元，若想省錢的旅客，可改選擇轉機方式，最多可省萬元以上。

此外，1到4月是多數人夢想中的「追極光」最適合的月份，若從溫哥華進出，票價只要2.5萬元，且台灣有直飛航班，單程飛行時間約10到12小時，較其他需要轉機的北歐國家，可省下5到10小時的搭機時間。

(中時 )