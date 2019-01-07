「周年」感言 台大校長遴選委員會發言人：總算卸任 祝台大更好

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旺報

台大明天有校長！遲了一年，台大校長當選人管中閔總算將於8日就任，台大森林環境暨資源學系教授袁孝維7日在臉書留言表示，明天將卸下台大校長遴選委員會發言人角色，祝福台大會更好；她的媒體投書則期許台大學生除了腳踏車停放、性平廁所等題目外，能對台大校長提出「將如何航向國際」的大哉問。

袁孝維表示，明天她將卸下非自願而自動延期的遴委會發言人角色。但是憶及2017年12月19日台大學生會邀請8位校長候選人，舉辦的「校長，給問嗎？」活動，事前收集到的問題都是關於腳踏車停放、性平廁所、跨性別宿舍、場地商演租借等，一位校長候選人回應「這些只要找一位好的總務長」就可以解決，並反問學生「你們認為世界一流大學，例如哈佛、耶魯的學生，會向他們的校長候選人問這類的問題嗎？」

袁孝維直言，回顧一年以來台大校長遴選的紛擾，大部分台大學生是沉默的，然而學生會、學代會、研協會等，卻都是站在第一線反對新校長上任，這究竟是建設性還是破壞力的影響？她期待學生們重新檢視管中閔在他公開治校理念所提出的「百年台大，亞洲旗艦」計畫，提問並監督新校長如何讓台大在驚滔駭浪中航向國際舞台，這才是台大學生應當向新校長提出的挑戰與要求。

另教育部宣布「聘管」後，台大校長當選人管中閔6日首次在臉書發聲：他重貼去年1月5日當選當天的貼文「我相信，這次遴選所選擇的…是台大與台灣高教必須變革的起點」，表示雖然已經滿一周年，但這段貼文仍有其意義；並重申「為了踐行學術自由與大學自治之信念，不參加任何政黨、黨派活動」。

(旺報 )

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