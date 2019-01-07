100元不嫌少 街友尾牙宴前街友也來雪中送炭

小賀（左）走過流浪街頭的苦日子，願以自身之力投入街友尾牙宴鼓勵街友不要失志，寶積林西藏五路財神寺誠蓮曲佩仁波切。（馮惠宜攝）

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大台中環保市場在攤商及台中市寶積林關懷協會等熱情協助，有錢出錢、有力出力下，愛心滿溢，除給街友吃頓溫飽，以及滿滿物資，還要將剩餘物資捐出去。（馮惠宜攝）
大台中環保市集連續18年在歲末舉辦街友尾牙宴活動，近年寶積林西藏五路財神寺誠蓮曲佩仁波切號召信眾一起投入，一起為街友街友開示、除厄、祈福。（馮惠宜攝）

大台中環保市集7日舉辦街友尾牙宴，近百位攤商100元、200元集資匯聚大愛，讓街友們感受溫暖，其中53歲攤商「小賀」曾是年收數千萬的鞋廠老闆，因金融風暴一夕負債6千萬元，流浪到台中，從夜宿市集到地賣起二手衣，走過兩天吃一個包子的苦日子，這回他捐錢也捐衣，要鼓勵街友「留著一條命就有希望。」

大台中環保市集連續18年在歲末舉辦街友尾牙宴活動，最早由北區金華里里長蘇福安發起，18年下來辦出口碑，時間一到攤商主動參與，100、200元甚或600元一起集資，今年共有89名攤商出錢又出力。近年寶積林西藏五路財神寺誠蓮曲佩仁波切號召信眾一起投入，一起為街友街友開示、除厄、祈福，盼能匯聚大愛讓社會更溫暖。

大台中環保市場賣二手物為主，不少攤商都是艱苦人，也有人過去曾露宿街頭經輔導成為市場攤商，其中賣二手衣物的「小賀」一個月生活費只有4000元卻願捐出600元，曾經是南部鞋業工廠老闆的他，住毫宅、開奔馳代步，10年前卻因為金融海嘯，貨裝箱上櫃，卻收不到錢，一夕變賣機具、家財，還貨款、給員工資?，還負債1600萬。

曾經苦到兩天只吃一個包子，曾想過輕生，後來受到蘇福安幫助在市場有個小榻舖，並輔導他收舊衣整理後賣二手衣，如今他每個月把大部分的錢拿去還債，這次除捐600元幫街友加菜，他說，自己苦過來，也鼓勵街友「有命就有機會，失意不要失志」。

特別的是因景氣不佳，各社福團體年終公益尾牙、圍爐宴募資告急，大台中環保市集街友尾牙宴在口碑相傳下今年物資爆棚，包括嘉義弘振慈善會主動捐3.5噸物資、台中市寶積林關懷協會等熱情協助，讓街友收穫滿滿之餘，蘇福安也在誠蓮曲佩仁波開示下，要將剩餘物資轉贈有需要的社福團體，請有需要的團體主動和大台中環保市場聯繫。

(中時 )

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