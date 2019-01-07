NBA》見證247任教頭去留 帕波維奇仍屹立不搖

帕波維奇執掌馬刺兵符22年，見證了247位總教練來去，至今仍是屹立不搖。(美聯社資料照)

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中時電子報

NBA堪稱是一個冷血與殘酷的戰場，每年有不少球員在大浪中遭到淘汰，甚至連總教練也有可能在背負球隊戰績的壓力下遭到開除，然而當中也有不少長青樹，尤其是馬刺老帥帕波維奇執掌黑衫軍長達22年，見證了247任教頭去留，至今仍舊屹立不搖。

帕老爺子自從1996年接掌馬刺之後，帶領球隊5度奪得總冠軍，個人也曾3度榮膺年度最佳教頭殊榮，最讓他引以為傲的是，馬刺連續21個球季勇闖季後賽，這項紀錄可說是前無古人，恐怕也後無來者，最難能可貴的是，這項紀錄還在持續中，只要記錄不斷，帕老爺子的地位就無人能動搖。

帕波維奇入主馬刺之後，22年來其他球隊平均換了8位總教練，說他是NBA的長青樹，一點都不為過。此外，史波斯查在2008年從「油頭教練」萊利手中接下教鞭後，至今也看過122位教頭來來去去，10年來平均每支球隊換了4名教頭，同樣是NBA長青樹的代表性人物。

帕波維奇是馬刺的功勳教頭，除非他因為身體不適而選擇退休外，否則馬刺是不可能開除帕老爺子的。至於史波斯查的地位雖然沒有像帕波維奇那樣穩固，但當年詹姆斯在效力熱火時期曾建議總裁萊利解聘史波斯查，依舊遭到萊利拒絕，可見得史波斯查是多麼獲得萊利的信任。

(中時電子報)

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