永達明年1月未完成轉型 教育部：將解散清算校產

高教工會今天指控，永達技術學院私自將處分校產所得的其中6000萬元私相授受給學校董事。（高教工會提供）

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永達技術學院2014年8月7日停辦後，因為跟董事會成員借款而糾纏不清，教育部技職司專門委員柯今尉今天表示，永達將處理學校大樓所得拿去償還給董事，與規定不符，進一步造成無法轉型成社福或文教機構，如果遲未解決，明年1月5日後，將解散清算其校產。

高教工會今天召開記者會，揭露永達董事會於停辦後違法挪用校產，私自將變賣校地所得至少6000萬元的校產，私相授受給學校董事！連同董事二等親與關係企業則高達1億4500萬元！

高教工會調查，永達2014年7月24日向教育部提出要求處分「大湖體健休宿舍大樓建物」之申請，而教育部於同年8月7日回函學校，文內表達關於該處分案原則上同意，但「本案處分後之款項運用，應包含教師、職員優惠退休、離職所需相關經費，不得用於攤還董事以借貸方式提供學校運用之債務」。

高教工會表示，永達處分學校大樓得到1.45億元，卻私自將其中6000萬元，挪用攤還具永達董事身分的日商負責人河崎惠子（其為永達前董事長馮明雄的姐姐）。公然違反教育部所設的處分要件，使校產未用於補償師生，反而優先流入董事口袋。

柯今尉表示，永達停辦後，依規定可以轉型為社福文教機構，不過學校違反規定將處分大樓所得的的錢拿來償還董事，導致它提出的轉型為社福文教機構計畫，教育部也不核准。

柯今尉表示，永達必須將償還個別董事的6000萬元先拿回來，之後才可以再談轉型為社福文教機構，這兩者是掛在一起的。不過永達若未在明年1月5日前完成轉型，教育部將依規定解散清算其校產，所得才可以拿去償還積欠董事的錢。

(中時 )

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