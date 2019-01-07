美貿易代表團抵北京 陸媒：離達成協議似乎近了一些

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由美國副貿易代表格瑞斯率領的貿易磋商代表團已抵達北京，將於7、8日與陸方展開磋商。對此，大陸《環球時報》評論強調，達成陸美貿易協議，結束貿易戰，不僅是大陸的意願，也是美國方面的意願。若認為只是大陸單方面希望達成協議，壓大陸做更多讓步，那麼市場就不會對前景如此樂觀。相信經過9個月的相互出牌，陸美雙方應當說相互更瞭解了，也都吃了些虧，整個形勢離達成協議看來更近了，而不是更遠了。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》刊登社評「貿易戰9個月，離達成協議似乎近了些」指出，美方代表團行前，美國總統川普表示，他對美陸達成協議、結束長達數月的貿易爭端抱有信心，他說，美國正與大陸進行最高級別談判，而且情況良好。他還說，「我認為我們將與中國達成協議，我真的認為他們想要達成協議，我認為他們不得不這麼做。」

評論稱，這一表態大體傳遞了美方評價陸美貿易談判前景的基調，一是表達對陸美達成協議持樂觀態度，二是強調陸方希望達成協議。但有些美國輿論淡化處理的資訊需要補足，那就是達成協議，結束貿易戰，不僅是大陸的意願，也是美國方面的意願。

評論指出，雙方的這種意願出現了相向而行的積極動向，這是當下陸美談判前景讓一些人樂觀的根本原因。如果大家都認為只是大陸單方面希望達成協議，美方更願意再多拖一段時間，壓大陸做更多讓步，那麼市場就不會有樂觀，白宮安撫市場，後者也不會信。

評論強調，貿易戰延續9個月，有一個道理在得到越來越清晰的驗證，那就是貿易戰真的是雙輸和多輸，誰也從中得不到好處。經過9個月的相互出牌，陸美雙方應當說相互更瞭解了，也都吃了些虧，整個形勢離達成協議看來更近了，而不是更遠了。

(中時 )

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