武跆王賽12日登場 奧運國手鐵籠內一決高下

2019年01月07日 12:21 中時電子報 黃邱倫

跆拳道職業賽事『武跆王』自從2018年二月在小巨蛋、七月在和平籃球館舉辦以來，不只是台灣跆拳史上首次職業化的創舉，也轟動了亞洲的職業技擊運動界。今年1月12日將於和平籃球館再度舉辦『猛龍過江職業技擊爭霸賽03 武跆王』，更實戰的賽制加上高額獎金，吸引了里約奧運國手劉威廷和雅加達亞運國手侯光武帶領台體大，對上世大運國手楊宗燁領軍的彰師大。台體大和彰師大跆拳宿敵，將在武跆王鐵籠中一決高下！

台灣的跆拳道在世界運動賽事場上的成績有目共睹，這些選手們一輩子奉獻在跆拳賽事，選手生涯在各大賽事為國家與個人爭取榮耀，退役後也投入心血培育下一代人才不遺餘力。中華民國職業技擊聯合會名譽主席暨台北市體育總會跆拳道協會理事長應曉薇，也特別在這次賽前替參賽選們加油打氣，並與前任國家隊總教練李佳融一起站台支持『猛龍過江職業技擊爭霸賽』之武跆王的賽事。

應曉薇表示，國內跆拳道選手之前只有亞奧運等國際賽事舞台，且技術表現受限制於電子護具規則。現在有了武跆王職業賽，除了給選手更多表現空間提升賽事精彩度，吸引更多觀眾，也能延續選手生涯，有更多發光發熱機會。

以最高規格打造的「猛龍過江職業技擊爭霸賽」，12日在和平籃球館將把最強大陣容呈現在觀眾眼前，除了精銳盡出的「武跆王」，還有邀請各國菁英選手登台對抗共襄盛舉的的「格鬥王」，可望再替台灣職業技擊運動寫下新頁。

(中時電子報)