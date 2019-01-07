敗選者聯盟當行政院首長 網譏：最扯鳥事盡在台灣

賴清德將於10日提出內閣總辭。而繼任行政院長人選如外界預估是蘇貞昌。(中時資料照片)

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中時電子報
行政院長賴清德傳1月14日率內閣總辭，蘇貞昌接手出任行政院長。(資料照片)
蘇貞昌和陳其邁在九合一選舉時共大輸對手44萬票，網友譏「敗選者聯盟」，臉書「韓國瑜後援會」網友也批「笑死人不償命！選上的當市長，選不上的幹行政院長！全世界最扯的鳥事盡在台灣發生！」。(韓國瑜後援會截圖)

行政院長賴清德將於這禮拜四內閣總辭！繼任的行政院長人選確定是外傳的前行政院長蘇貞昌，副院長將由前立法委員陳其邁接任，「蘇邁配」確定成形。蘇貞昌和陳其邁在九合一選舉時共大輸對手44萬票，網友譏「敗選者聯盟」，臉書「韓國瑜後援會」網友也批「笑死人不償命！選上的當市長，選不上的幹行政院長！全世界最扯的鳥事盡在台灣發生！」

媒體報導，行政院長賴清德將於10日提出內閣總辭。蘇貞昌將接任閣揆，陳其邁將任副院長。蘇貞昌在今年新北市長選舉時大輸侯友宜29萬票，陳其邁在高雄市長選舉時大輸韓國瑜15萬票，兩人加起來共輸對手44萬票。

如今蘇貞昌跟陳其邁將一躍變成對手的長官，網友也譏他們是「敗選者聯盟」。臉書不公開社團「韓國瑜後援會」網友也批「笑死人不償命！選上的當市長，選不上的幹行政院長！全世界最扯的鳥事盡在台灣發生！全宇宙最爆笑的鬼事也在台灣發生！ 明明是政治分贓，還以為適才適用！ 明明是蠢才庸才，朽木不可雕的腐木爛材，還跳上去當宰相管人！你想想，選上的是否可能被沒選上的刁難干預？」

其他網友也留言「這是什麽世道啊！毫無天理喔！」、「太扯了！」、「民惡黨越爛當官越大」、「民盡黨只會選舉騙選票不會治國」、「民進黨江郎才盡!蠢才都可以當閣揆沒步數了!走入歷史了!!!」、「因為冥黨沒能人，一批吸血分利益之輩在操控台湾罷了，剛創黨的老輩都被利用完，丟進垃圾桶了」。

(中時電子報)

文章來源：韓國瑜後援會

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