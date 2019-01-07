訪非洲4國 陸外長：一中原則得到鞏固

2019年01月07日 13:38 中時 楊家鑫

大陸國務委員兼外交部長王毅日前訪問非洲4國，其中，布吉納法索和甘比亞都是近年剛與台灣斷交的前友邦。大陸外交部公告稱，王毅表示，堅持一中原則，在非洲已成為各方共同遵循的政治共識。布吉納法索和甘比亞兩國領導人都強調，同大陸復交是自主選擇，是正確決斷，得到人民支持，符合國家利益，將繼續堅定不移地奉行一個中國政策。

大陸外交部7日公告稱，當地時間1月6日，王毅在即將結束對非洲4國訪問時表示，針對此行有4點感受，第一，陸非友好牢不可破。他表示，近來某些域外國家對陸非合作蓄意抹黑，非洲各國不為挑撥所惑，不被雜音所擾，且更為堅定地奉行對華友好政策。

第二，堅持多邊主義成為共同呼聲。面對單邊主義不斷抬頭，國際規則受到挑戰，非洲國家意識到，如果任由這種形勢發展下去，將嚴重損害廣大發展中國家的正當權益，各國對陸方的作用寄予了更大期待。這次訪問的4國，都願就此與陸方加強協調，共同捍衛多邊主義規則。

第三，共建一帶一路熱情越來越高。隨著共建「一帶一路」同非盟「2063年議程」以及各國的發展戰略進一步對接，一帶一路有望在非洲展開更高質量合作。

最後，王毅指出，第四，一個中國原則在非洲得到鞏固加強。此次訪問的4國中，布吉納法索和甘比亞都是同大陸復交不久的國家。他說，兩國領導人都強調，同大陸復交是自主選擇，是正確決斷，得到人民支援，符合國家利益，將繼續堅定不移地奉行一個中國政策。「堅持一中原則，在非洲已成為各方共同遵循的政治共識。」

(中時 )