陸美協商不樂觀？談判代表洩玄機

中美副部長級貿易談判今、明兩日登場，圖為6日美國貿易談判代表飛抵北京的照片，圖中為美國副貿易代表格里什（Jeffery Gerrish）。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國與中國大陸副部長級貿易談判今天（7日）登場，早在談判開始前，各大媒體及分析師就認為此次談判層級太低，預料只是為後續更高層級的會面鋪路，不會有突破性進展，不過也有外媒認為，此次美方派出的談判代表多數為強硬派或談判老手，預期陸方將會面臨一場艱難的談判。

美國貿易談判代表6日抵達北京，今、明兩天與陸方代表展開磋商。

美中副部長級貿易談判今、明兩日登場，川普此前稱大陸經濟狀況不好，亟欲與美國達成協議。

相隔一個月，美中再度面對面展開貿易談判，今日亞股開盤一片紅通通，歡慶兩大經濟強權再度對話，日股、台股午盤更上漲超過2%。

美國總統川普6日才對外表示「與大陸的談判極為順利」，此前也多次誇口大陸經濟狀況非常差，亟欲與美達成貿易協議，展現對於談判前景的信心。不過這樣歡樂的氣氛能否延續，外媒與分析師的看法並不樂觀，至少多數共識認為，今、明兩日的談判並不會有重大進展，而關鍵之一就藏在美方派往北京的談判名單裡。

根據香港經濟日報、南華早報分析，此次赴陸的6名美方談判代表中，包括美國副貿易代表格里什（Jeffery Gerrish）、USTR首席農業談判代表杜德（Gregg Doud）、商務部負責國際貿易的副部長卡普蘭（Gilbert B. Kaplan）、以及財政部負責國際事務的副部長馬爾帕斯（Davis Malpass）等4人為強硬派或談判老手，預期對北京不會太友善。

美國副貿易代表格里什

格里什2018年3月起擔任美國對亞洲、歐洲、中東的貿易談判代表，此前他是一名律師，在國際貿易訴訟及政策方面有著20年豐富歷練。而他與上司美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）關係親近，他曾形容萊海澤是「相當棒的老師」，預期他對大陸的看法也與萊海澤的鷹派作風接近。

USTR首席農業談判代表杜德

杜德自2018年3月起擔任美方首席農業談判代表，自此他曾多次痛批陸方貿易行動不公平，例如他曾抨擊大陸是「共產主義、控制經濟的國家」，之後又批大陸農產品的「巨大庫存」壓低全球農產價格。

美國商務部副部長卡普蘭

卡普蘭過去曾是智慧財產權侵權訴訟律師，代表美國企業打理侵權官司，不過他同時也鑽研反傾銷、反補貼訴訟案，2007年他曾代表美國公司指控大陸的補貼行為，並首度贏得訴訟。卡普蘭在智慧產權、反傾銷領域的專業能力，讓外界相信他會是此次代表團中，針對大陸強制企業轉讓技術、傾銷及補貼行為的主要「炮手」。

美國財政部副部長馬爾帕斯

馬爾帕斯主要負責國際事務，就在2018年G20財長會議前夕，他公然表示美財政部已停止陸美全面經濟對話，這番言論引發軒然大波，隨後才辯解是個人口誤。不過近幾個月來，馬爾帕斯仍持續發表「美對北京偏離市場改革感到失望」等言論。

(中時電子報)

文章來源：Inside the US delegation for China trade war talks: Washington’s big guns will be absent

文章來源：【中美解碼】中美重啟談判難樂觀 玄機暗藏名單裡

川普：陸經濟不太好 想達成協議

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