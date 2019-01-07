第76屆金球獎完整得獎名單 克里斯汀貝爾、雷米馬利克封帝

2019年01月07日 12:47 中時 潘鈺楨

奧莉薇雅柯爾曼。（取自官方推特）

雷米馬利克。（取自官方推特）

葛倫克蘿絲。（取自官方推特）

艾方索柯朗。（取自官方推特）

第76屆金球獎頒獎典禮於台灣時間7日上午9點登場，音樂及喜劇類影帝由《為副不仁》的克里斯汀貝爾（Christian Bale），擊敗維果莫天森（Viggo Mortensen）、勞勃瑞福（Robert Redford）等勁敵拿下。這是他三度叩關男主角後終於奪下的影帝獎座，包括2011年的《燃燒鬥魂》男配角，已手握兩座金球。他感謝撒旦給他靈感扮演前副總統迪克錢尼（Dick Cheney），他開玩笑問撒旦下一個恩賜的角色在哪？「也許是密契麥康諾（Mitch McConnell）？」他也感謝老婆希比布拉奇克（Sibi Blazic）總提醒他「less is more」，「尤其是發表得獎感言的時後。」

音樂及喜劇類影后由《真寵》的奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）抱走，擊敗《瘋狂亞洲富豪》吳恬敏（Constance Wu）。

3度提名的雷米馬利克（Rami Malek）終於憑《波希米亞狂想曲》拿下戲劇類影帝，他上台直言「心臟快從口中跳出來」，除了感謝劇組所有人員、演員，也特別感謝皇后樂團，以及他飾演的已故主唱弗萊迪墨瑞（Freddie Mercury）。《波希米亞狂想曲》還拿下大獎最佳戲劇類電影。

戲劇類影后由葛倫克蘿絲（Glenn Close）憑《愛．欺》（The Wife）精湛演出拿下，她上台一度哽噎到說不出話。她感謝媽媽對她在這部電影的啟發：「我演戲時想到我的媽媽，一生奉獻給丈夫與家庭...但我們女性無論如何，一生還是要不停追尋自我成就、自我實現。」一番激勵人心感演讓全場起立鼓掌。

奪下最佳導演 （Best Director）的是艾方索柯朗（Alfonso Cuarón），這是他繼2014年《地心引力》後再奪同獎。他上台特地以西班牙語說：「Muchas gracias, Mexico.（非常感謝墨西哥）」除了感謝演員，他也謙虛地說：「實際上，這部電影是由我的保姆、我的母親、我的家人指導的，甚至更重要的，這個地方，這個複雜的土地，塑造和創造了我。」他的《羅馬》（Roma）也拿下最佳外語片。

與柯朗一樣未入圍最佳影片等其他獎項，但奪下導演獎的，是11年前朱利安許納貝（Julian Schnabel）執導的法語片《潛水鐘與蝴蝶》。根據HFPA規定，非英語片沒有資格入圍最佳影片，旨在防止一部電影同時抱走最佳外語片和最佳影片。

電影最佳男配角由二度入圍的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）拿下，他感謝電影《幸福綠皮書》（Green Book）的角色本尊：非洲裔的鋼琴家「唐薛利」給他的啟發，以及同片演員維果莫天森（Viggo Mortensen）：「你真的是個非常棒的夥伴，每天督促我不停、不停前進。」《幸福綠皮書》也拿下今年的最佳音樂及喜劇電影與劇本獎。

電影最佳女配角由蕾吉娜金恩（Regina King）擊敗《真寵》雙姝艾瑪史東（Emma Stone­）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz），靠《假如比爾街能說話》（If Beale Street Could Talk）風光奪下。

電影最佳歌曲（Best Original Song）是女神卡卡替《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）寫的主題曲〈Shallow〉，卡卡上台時說：「身為一位女性音樂人真的很難被重視，但我感謝身邊這三位男性他們對我的支持與鼓勵。」《蜘蛛人：新宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）脫穎而出是今年的最佳動畫。

電視方面，麥克道格拉斯（Michael Douglas）憑《柯明斯基理論》奪下電視音樂及喜劇類最佳男主角。他將此獎獻給102歲的父親寇克道格拉斯（Kirk Douglas），寇克道格拉斯曾靠1956年的《梵谷傳》拿下金球影帝。

電視戲劇類男主角由《內政保鑣》男主角、首度提名就拿獎的理察麥登（Richard Madden）抱走。最佳女主角則為《殺死伊芙》的吳珊卓（Sandra Oh）。同樣首度入圍就拿獎的還有憑《英國式醜聞》的拿下迷你影集／電影電視男配角的班維蕭（Ben Whishaw）。《冷戰諜夢》（The Americans）是今年最佳電視戲劇類影集，女配角是《利器》中的派翠西亞克拉克森（Patricia Clarkson）。

第76屆金球獎得獎名單如下：

Motion Picture

●最佳戲劇類電影（Best Motion Picture–Drama）

《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）

●最佳導演 （Best Director）

艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）–《羅馬》（Roma）

●最佳男主角：戲劇類（Best Actor – Motion Picture Drama）

雷米馬利克（Rami Malek）–《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）

●最佳女主角：戲劇類 （Best Actress – Motion Picture Drama）

葛倫克蘿絲（Glenn Close）–《愛．欺》（The Wife）

●最佳音樂及喜劇電影（Best Motion Picture–Musical or Comedy）

《幸福綠皮書》（Green Book）

●最佳男主角：音樂及喜劇類 （Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy）

克里斯汀貝爾（Christian Bale）–《為副不仁》（Vice）

●最佳女主角：音樂及喜劇類 （Best Actress – Motion Picture Musical Or Comedy）

奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）–《真寵》（The Favourite）

●最佳男配角 （Best Supporting Actor – Motion Picture）

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）–《幸福綠皮書》（Green Book）

●最佳女配角 （Best Supporting Actress – Motion Picture）

蕾吉娜金恩（Regina King）–《假如比爾街能說話》（If Beale Street Could Talk）

●最佳劇本 （Best Screenplay）

《幸福綠皮書》（Green Book）

●最佳外語片 （Best Foreign Language Film）

《羅馬》（Roma）–墨西哥

●最佳動畫（Best Motion Picture–Animated）

《蜘蛛人：新宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）

●最佳配樂（Best Original Score）

Justin Hurwitz《登月先鋒》（First Man）

●最佳歌曲（Best Original Song）

〈Shallow〉《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）

TV

●最佳影集：戲劇類

《冷戰諜夢》（The Americans）

●最佳男主角：戲劇類

理察麥登（Richard Madden）《內政保鑣》

●最佳女主角：戲劇類

吳珊卓（Sandra Oh）《殺死伊芙》

●最佳影集：音樂及喜劇類

《柯明斯基理論》（The Kominsky Method）

●最佳男主角：音樂及喜劇類

麥克道格拉斯（Michael Douglas）《柯明斯基理論》

●最佳女主角：音樂及喜劇類

瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan）《了不起的麥瑟爾太太》

●最佳影集：迷你影集／電影電視

《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）

●最佳男主角：迷你影集／電影電視

達倫克里斯（Darren Criss）《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》

●最佳女主角：迷你影集／電影電視

派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）《監慾風雲》

●最佳男配角：迷你影集／電影電視

班維蕭（Ben Whishaw）《英國式醜聞》

●最佳女配角：迷你影集／電影電視

派翠西亞克拉克森（Patricia Clarkson）《利器》

(中時 )