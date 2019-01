第76屆金球獎完整得獎名單 克里斯汀貝爾、雷米馬利克封帝

2019年01月07日 12:47 中時 潘鈺楨

奧莉薇雅柯爾曼。(取自官方推特)

雷米馬利克。(取自官方推特)

葛倫克蘿絲。(取自官方推特)

艾方索柯朗。(取自官方推特)

第76屆金球獎頒獎典禮於台灣時間7日上午9點登場,音樂及喜劇類影帝由《為副不仁》的克里斯汀貝爾(Christian Bale),擊敗維果莫天森(Viggo Mortensen)、勞勃瑞福(Robert Redford)等勁敵拿下。這是他三度叩關男主角後終於奪下的影帝獎座,包括2011年的《燃燒鬥魂》男配角,已手握兩座金球。他感謝撒旦給他靈感扮演前副總統迪克錢尼(Dick Cheney),他開玩笑問撒旦下一個恩賜的角色在哪?「也許是密契麥康諾(Mitch McConnell)?」他也感謝老婆希比布拉奇克(Sibi Blazic)總提醒他「less is more」,「尤其是發表得獎感言的時後。」

音樂及喜劇類影后由《真寵》的奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)抱走,擊敗《瘋狂亞洲富豪》吳恬敏(Constance Wu)。

3度提名的雷米馬利克(Rami Malek)終於憑《波希米亞狂想曲》拿下戲劇類影帝,他上台直言「心臟快從口中跳出來」,除了感謝劇組所有人員、演員,也特別感謝皇后樂團,以及他飾演的已故主唱弗萊迪墨瑞(Freddie Mercury)。《波希米亞狂想曲》還拿下大獎最佳戲劇類電影。

戲劇類影后由葛倫克蘿絲(Glenn Close)憑《愛.欺》(The Wife)精湛演出拿下,她上台一度哽噎到說不出話。她感謝媽媽對她在這部電影的啟發:「我演戲時想到我的媽媽,一生奉獻給丈夫與家庭...但我們女性無論如何,一生還是要不停追尋自我成就、自我實現。」一番激勵人心感演讓全場起立鼓掌。

奪下最佳導演 (Best Director)的是艾方索柯朗(Alfonso Cuarón),這是他繼2014年《地心引力》後再奪同獎。他上台特地以西班牙語說:「Muchas gracias, Mexico.(非常感謝墨西哥)」除了感謝演員,他也謙虛地說:「實際上,這部電影是由我的保姆、我的母親、我的家人指導的,甚至更重要的,這個地方,這個複雜的土地,塑造和創造了我。」他的《羅馬》(Roma)也拿下最佳外語片。

與柯朗一樣未入圍最佳影片等其他獎項,但奪下導演獎的,是11年前朱利安許納貝(Julian Schnabel)執導的法語片《潛水鐘與蝴蝶》。根據HFPA規定,非英語片沒有資格入圍最佳影片,旨在防止一部電影同時抱走最佳外語片和最佳影片。

電影最佳男配角由二度入圍的馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)拿下,他感謝電影《幸福綠皮書》(Green Book)的角色本尊:非洲裔的鋼琴家「唐薛利」給他的啟發,以及同片演員維果莫天森(Viggo Mortensen):「你真的是個非常棒的夥伴,每天督促我不停、不停前進。」《幸福綠皮書》也拿下今年的最佳音樂及喜劇電影與劇本獎。

電影最佳女配角由蕾吉娜金恩(Regina King)擊敗《真寵》雙姝艾瑪史東(Emma Stone­)、瑞秋懷茲(Rachel Weisz),靠《假如比爾街能說話》(If Beale Street Could Talk)風光奪下。

電影最佳歌曲(Best Original Song)是女神卡卡替《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)寫的主題曲〈Shallow〉,卡卡上台時說:「身為一位女性音樂人真的很難被重視,但我感謝身邊這三位男性他們對我的支持與鼓勵。」《蜘蛛人:新宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)脫穎而出是今年的最佳動畫。

電視方面,麥克道格拉斯(Michael Douglas)憑《柯明斯基理論》奪下電視音樂及喜劇類最佳男主角。他將此獎獻給102歲的父親寇克道格拉斯(Kirk Douglas),寇克道格拉斯曾靠1956年的《梵谷傳》拿下金球影帝。

電視戲劇類男主角由《內政保鑣》男主角、首度提名就拿獎的理察麥登(Richard Madden)抱走。最佳女主角則為《殺死伊芙》的吳珊卓(Sandra Oh)。同樣首度入圍就拿獎的還有憑《英國式醜聞》的拿下迷你影集/電影電視男配角的班維蕭(Ben Whishaw)。《冷戰諜夢》(The Americans)是今年最佳電視戲劇類影集,女配角是《利器》中的派翠西亞克拉克森(Patricia Clarkson)。

第76屆金球獎得獎名單如下:

Motion Picture

●最佳戲劇類電影(Best Motion Picture–Drama)

《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)

●最佳導演 (Best Director)

艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)–《羅馬》(Roma)

●最佳男主角:戲劇類(Best Actor – Motion Picture Drama)

雷米馬利克(Rami Malek)–《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)

●最佳女主角:戲劇類 (Best Actress – Motion Picture Drama)

葛倫克蘿絲(Glenn Close)–《愛.欺》(The Wife)

●最佳音樂及喜劇電影(Best Motion Picture–Musical or Comedy)

《幸福綠皮書》(Green Book)

●最佳男主角:音樂及喜劇類 (Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy)

克里斯汀貝爾(Christian Bale)–《為副不仁》(Vice)

●最佳女主角:音樂及喜劇類 (Best Actress – Motion Picture Musical Or Comedy)

奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)–《真寵》(The Favourite)

●最佳男配角 (Best Supporting Actor – Motion Picture)

馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)–《幸福綠皮書》(Green Book)

●最佳女配角 (Best Supporting Actress – Motion Picture)

蕾吉娜金恩(Regina King)–《假如比爾街能說話》(If Beale Street Could Talk)

●最佳劇本 (Best Screenplay)

《幸福綠皮書》(Green Book)

●最佳外語片 (Best Foreign Language Film)

《羅馬》(Roma)–墨西哥

●最佳動畫(Best Motion Picture–Animated)

《蜘蛛人:新宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)

●最佳配樂(Best Original Score)

Justin Hurwitz《登月先鋒》(First Man)

●最佳歌曲(Best Original Song)

〈Shallow〉《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)

TV

●最佳影集:戲劇類

《冷戰諜夢》(The Americans)

●最佳男主角:戲劇類

理察麥登(Richard Madden)《內政保鑣》

●最佳女主角:戲劇類

吳珊卓(Sandra Oh)《殺死伊芙》

●最佳影集:音樂及喜劇類

《柯明斯基理論》(The Kominsky Method)

●最佳男主角:音樂及喜劇類

麥克道格拉斯(Michael Douglas)《柯明斯基理論》

●最佳女主角:音樂及喜劇類

瑞秋布羅斯納安(Rachel Brosnahan)《了不起的麥瑟爾太太》

●最佳影集:迷你影集/電影電視

《凡賽斯遇刺案:美國犯罪故事》(The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

●最佳男主角:迷你影集/電影電視

達倫克里斯(Darren Criss)《凡賽斯遇刺案:美國犯罪故事》

●最佳女主角:迷你影集/電影電視

派翠西亞艾奎特(Patricia Arquette)《監慾風雲》

●最佳男配角:迷你影集/電影電視

班維蕭(Ben Whishaw)《英國式醜聞》

●最佳女配角:迷你影集/電影電視

派翠西亞克拉克森(Patricia Clarkson)《利器》

