藍瘦香菇！惠中寺臘八粥沒香菇 寓意不做個人秀

佛光山中區總主持覺居法師（右）今天贈粥給台中市府，由市長盧秀燕代表接受。（盧金足攝）

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台中市長盧秀燕（左）與佛光山中區總主持覺居法師互贈春聯，喜迎平安新年。（盧金足攝）
惠中寺煮的臘八粥怎沒放香菇？因為香菇太香了，正如同一個團體不能有人因太突出，做個人秀，寓意深遠。（盧金足攝）

惠中寺7日分送八萬份臘八粥，市長盧秀燕祝福市民在新的一年平安健康；看到臘八粥，有人好奇怎沒放香菇？佛光山中區總主持覺居法師表示，臘八粥食材傳承星雲大師，但絕對沒有香菇，因為香菇太香了，香味太突出會蓋過其他味道，就像一個團體需要每一個局處，不是只有市長這麼優秀而已，互相融和才能為市民創造最大利益。

農曆十二月初八，即臘月八日為佛陀成道日，又稱「法寶節」，佛寺為了紀念佛陀將真理帶到人間，會準備臘八粥結緣供佛，粥中有多樣食材，象徵一種融合與平衡的智慧，讓人感受到世間的美好與和諧。

今天在市府舉行的贈粥儀式，惠中寺準備美味可口的臘八粥與洽公民眾及市府員工分享，盧秀燕表示，這個活動非常重要，從以前到現在，市府每年都舉行，快過年了，但是我們要有同理心，不只自己要顧好年，希望每一個人要過好年。

盧秀燕說，社會上每個人的經濟條件，環境不一樣，有人每年過年之後會碰到困難，要人飢己飢，這個活動最重要的意義就是寒冬送暖，感謝惠中寺每年都來幫忙，市府也呼籲民眾如果有過年很辛苦困難，相關單位包括社會局、民政局等各個單位和區公所都會受理幫忙。

覺居法師說，分送臘八粥分享祝福，市政府非常忙碌，為了大台中市民的福利及拚經濟，市長帶領這麼大的團隊，讓我們非常感動，我們能做的只有一點點心意，特別煮的臘八粥，當中很多臘八粥食材傳承於星雲大師，大家細數有芋頭等食材，但是最重要的絕對沒有香菇，為什麼沒有香菇？香菇太香了，當香菇放進去時，就蓋過其他食材的味道。

「為什麼不要香菇，因為它他太突出了！」覺居法師表示，這也就這樣代表我們一個團體，需要每一個局處，不是只有市長這麼優秀而己，各局處的優秀局長融合在一起，將市政往上再提升，向前走，為台中市民做出最大的利益，有融合才可以煮出最好的臘八粥的味道。

(中時 )

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