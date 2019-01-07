辱警「奴才」獲不起訴 員警：不合理但「只能尊重」

2019年01月07日 12:45 中時 李文正

北投警分局光明派出所2名員警，去年11月底處理勞資糾紛，遭郭姓男子辱罵「你是奴才！是公僕」，但檢察官認為，「奴才」縱內容有尖酸刻薄、令人不快，並無侮辱公務員的犯意。員警得知不起訴後，無奈表示「只能尊重」，但對檢察官認定仍覺得不可思議、不合理。

光明派出所潘姓、林姓女警在11月27日下午17時23分，獲報轄區一間飯店友勞資糾紛，而郭男受當事人委託到場，幫忙向飯店要求給付薪資等事，但郭情緒激動，警方到場後希望郭冷靜，並要求出示身分證件。

郭男對潘、林二名員警咆哮「你什麼態度，你一個奴才跟一個主子這樣說話」、「你是奴才、是公僕，拿你的槍出來打我啊！」、「你在摸什麼，手放開，你大聲我比你更大聲」、「你給我安靜，我要拿，你在那邊靠夭！」。

郭被帶回派出所依法送辦，檢察官傳訊後他辯稱：「我說我是公民，你是公僕，換句話說，就是主子跟奴才的關係，我沒意思說他是奴才等語」。但檢察官勘驗員警秘錄器內容：「你一個奴才，跟一個主子這樣講話」，員警提醒，請注意你的用詞，郭男又再說一遍「你是奴才！是公僕」。

檢察官去年12月21日認定「奴才」是強調處理員警的公僕身份，縱使內容令人不快，但不具有侮辱公務員的犯意，另外，「靠夭」的意思是「嫌惡不耐他人反覆同一言詞」，並未減損他人在社會上人格的評價。「奴才」、「靠夭」都是評價現場處理員警態度，縱使用語不甚文雅，乃至粗俗，衡量郭男教育程度、語言使用習慣，主觀上並無侮辱公務員，認定罪嫌不足，予以不起訴。

轄區光明派出所得知不起訴後表示，員警尚未收到處分書，可能是郭男將照片貼上網路，不過，對於檢察官認定，郭男在現場大聲咆哮，還對員警口出惡言，奴才、靠夭並非第一句，檢察官認定令人不可思議。

士林地檢署則表示，檢察官並沒有贊同或或認同被告對警察的評語，而是綜合當時情境及前言後語，認定郭男行為尚不足以認定構成犯罪。

(中時 )