觀光回溫？墾丁客房總收入慘跌25％ 原因在這

觀光回溫？墾丁客房總收入慘跌25％ (資料照，圖為墾丁)

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中時電子報

交通部日前宣布，2018年來台觀光客突破1100萬人次，就連元旦連假墾丁也出現難得的塞車潮、滿房榮景，觀光回溫的感覺。但根據觀光局住房統計顯示，墾丁觀光旅館今年的客房總收入與2017年相比，少了近25%，客房總收入跌至2.52億元，外國遊客都在台北玩居多。不少墾丁老店如南卡威、小山東紛紛倒閉，店家們都大喊「撐不下去了！」

從觀光局的住房統計資料發現，2018年1月到9月墾丁觀光旅館住房率、平均房價皆慘跌，住房率比2017年下跌5.04％；客房總收入比2017年，少了近25%，總收入跌至2.52億元。墾丁許多知名大飯店如凱撒、福華、夏都傳出今年營業額是歷年來最慘淡。

特別的是，2018年前三季全台觀光旅館總營收430億元，比去年增加6.6億元，看似提升的觀光市場，卻出現「北重南輕」的現象，有348.7萬人選擇入住台北，營收為234.6億，占全台觀光旅館總營收的一半以上，比去年增加，看得出外國遊客都在台北玩居多；其次為113.2萬人住在風景區；高雄則受到韓流的影響，有90.9萬人入住高雄，營收33.5億元；入住台中則有40.4萬人，營收為18.7億元，小幅減少。

觀光局曾公布，墾丁榮獲2017年外國觀光客最愛景點第一名，贏過日月潭、九份、太魯閣等知名景點。雖然喜歡但是交通不便，使得去墾丁旅遊的意願降低。

(中時電子報)

(圖為107年/1月~107年/10月 觀光遊憩據點(縣市)人次統計/翻攝自 觀光局官網)

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