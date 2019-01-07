海漂豬防不勝防 農委會擬運用無人機海域巡護

2019年01月07日 13:35 中時 游昇俯

大陸非洲豬瘟疫情沸騰，日前金門縣相繼於金沙鎮田浦岸際與烏坵鄉小坵島發現海漂死豬，讓國人防疫神經緊繃。因台灣四面環海，何時再漂來病死豬難以預料，農委會擬運用不受天候限制、具機動性的無人機航拍技術，進行海域巡護，協助非洲豬瘟防疫。

農委會林務局農林航空測量所今（7）日舉行國產第一款定翼型無人機「熊鷹」的交機儀式。此款無人機由經緯航太公司量身打造，相較於有人飛機無法低飛、易受天候影響等缺點，無人機航拍具有機動性、高解析及多元低空拍攝等特性，讓農航所的航拍正式進入無人機作業時代。

農委會副主委李退之表示，過去環保署已針對海難船隻漂流、海洋汙染、油汙擴散等，運用無人機監測巡邏，近來海漂豬可能引起非洲豬瘟疫情傳播，農委會將透過跨部會協商，與海巡署等相關部會討論，運用無人機加強海域巡護。

經緯航太董事長羅正方表示，隨著極端氣候異常，世界各國都已運用無人機作為緊急狀況、防災應變最機動的工具，以台灣的航太技術水準來說，衛星也許看不到海漂豬，但無人機搭配高解析感測器，絕對可以追蹤到海漂豬海上入侵的情形。

熊鷹無人機可執行視距外自動導航，搭載四波段影像中畫幅量測型數位相機，單張照片解析度達1億畫素，滯空時間更高達4小時。李退之表示，未來包括智慧農業針對作物生產面積的預測管控，國土保育、林業資源巡守等，都可利用無人機的機動性，協助收集資料。

農航所所長管立豪則指出，熊鷹每架約300多萬元，搭配多光譜感測器可獲得更細緻的解析度，運用熱感應設備則可追蹤林間生物足跡，有助於野生動物調查、山老鼠偵蒐等工作，農航所目前購入2架，預計下半年經費到位，年底可再增加2架生力軍。

(中時 )