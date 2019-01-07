大陸新年首虎陳剛落馬 曾任北京市委常委

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旺報

中共中央紀委國家監委網站1月6日21時50分發布消息，中國科協黨組成員、書記處書記陳剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他是大陸在2019年的落馬「首虎」，今年首虎通報比去年首虎晚了3天。

陳剛出生於1966年5月，湖北崇陽人，此前曾是北京市委常委會中最年輕的常委之一。

陳剛早期曾任清華大學建築學院團委書記等職，後長期在北京市工作，先後擔任北京市規劃委員會（首都規劃建設委員會辦公室）副主任、主任等。

2006年10月，40歲的陳剛出任北京市副市長，晉升為副部級。2012年7月，陳剛任北京市委常委、副市長，協助負責北京市規劃方面工作，負責國土、住房和城鄉建設、軌道交通等重大專案建設方面工作。2012年11月，時年46歲的陳剛當選中共十八屆中央候補委員。

2017年2月21日，《北京日報》發布消息，陳剛不再擔任中共北京市委常委、委員職務。值得關注的是，與他同一天卸任市委常委的李士祥已於2018年9月落馬。

據媒體報導，卸任市委常委前，陳剛最後一次公開露面是在2017年2月18日下午的北京市委常委會擴大會議。

2017年3月3日，大陸人社部網站發布國務院任免國家工作人員名單，任命陳剛為國務院南水北調工程建設委員會辦公室副主任。一年後，陳剛調任中國科協黨組成員（副部長級），同年6月任中國科協黨組成員、書記處書記。2018年9月任中國科協常委。

(旺報 )

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