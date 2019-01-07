影》退役足球男神再婚 高喊好幸福

卡卡(左)和新任妻子卡羅琳娜在IG放閃，宣布結婚喜訊。(取自卡卡IG)

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中時電子報
／綜合報導
巴西退役足球明星卡卡。(資料照/美聯社)

巴西退役足球球星卡卡（Ricardo Kaká）2014年宣布和前妻卡洛琳（Caroline Celico）離婚後，近日終於再度傳出好消息，他在Instagram分享喜訊，新任妻子卡羅琳娜（Carolina Dias）的手心寫著：「I Said Yes！（我說我願意！）」

卡卡透過IG表示：「我現在是全世界最快樂的男人！我承諾用愛回應妳，讓妳成為全世界最快樂的女人，我愛妳！」最後還標註了準夫人。

現年36歲的卡卡和前妻卡洛琳是青梅竹馬，2005年結婚、2014年傳出離婚，雖然一度復合，最後還是分手，之後卡卡遇到模特兒卡羅琳娜，對她一見鍾情，而新歡的名字念起來和前妻也頗相似，2016年底卡卡帶著卡羅琳娜一起出席巴西球員盧卡斯（Lucas Rodrigues Moura da Silva）的婚禮，大方放閃。

卡卡身高186公分加上陽光男孩般的俊俏臉龐、又是虔誠基督徒，公眾形象良好，過去是受到許多女球迷歡迎的足球男神，並上過時尚雜誌，2002年日韓世界盃和巴西隊奪得冠軍，2007年獲得金球獎和國際足總世界足球先生，2017年底高掛球鞋。

(中時電子報)

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