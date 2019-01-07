走路不算運動！消耗熱量竟跟耍廢差不多

2019年01月07日 13:07 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多人以為每天散步、走路就算運動，專家表示，並不是腳有在動就是運動，而是要讓身體突破日常生活的運作負荷，讓它覺得「一直被操」才行，而且走路消耗熱量的程度非常輕微，竟然跟坐著看電視耍廢差不多。

身體運作會以最少的能量獲取最大的生存效益，而且沒用掉的能量會馬上被儲存起來，一般人該如何藉由運動增進健康？物理治療師郭仕政在運動知識網站《好痛痛》發文指出，身體會自動調整狀態來符合你的日常生活，所以運動就是要讓身體突破日常生活的運作負荷，可以用下列三項指標來衡量你的運動是否有用。

1. 最大攝氧量率 (%MaxVO2)：

也就是一分鐘以內，每公斤體重可以消耗多少氧氣。一般健康的人來說，要達到你最大攝氧量率的50%以上，以及最大心跳率70%以上，才算是有訓練效益的運動。只要把你的跑步成績輸入換算網址，就可以得到估算結果。

2. 代謝當量 (MET)：

代表身體消耗能量的程度，意思是一小時內，每公斤體重會消耗掉多少千卡的能量。如果坐著看電視耍廢的程度是1，睡覺是0.9，走路散步(時速4公里)只有2.9；跳繩是10；高速奔跑有23。對於一般健康的人來說，超過3才算稍微有運動；建議是從7開始，例如慢跑。

3. 運動自覺量表 (RPE)：

依照主觀感受來評估自己的運動強度，最好達到「有點吃力」的12-13等級。

運動自覺量表(翻攝自好痛痛網站)

對於活動力變差、較易跌倒、關節退化的年長者，郭仕政說最大原因就是「肌少症」。由於肌肉隨著年紀加速萎縮，使老年人無法好好控制身體、肌肉無法支持關節導致關節磨損，最好的方法就是有足夠的運動強度把它鍛鍊回來，包括可以運動用到肌肉的阻力訓練及重量訓練是都很有幫助。

由於每個人的身體狀況不同，需要及可承受的運動強度也不同，建議可以向復健科醫師、物理治療，以及其他長照專長的醫療人員諮詢，讓他們開立運動處方。

(中時電子報)