陳其邁遭酸「用廢話罵人發廢文」 蔡英文深夜文躺槍？

圖為總統蔡英文（右）與前立委陳其邁（左）。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

前新北市長朱立倫日前在臉書發文挺九二共識引發議論，昨晚再度發文稱不分藍綠白，對這片家園的熱愛都不至有差別，請不要懷疑他。對此，前立委陳其邁發文說他花了五分鐘看完朱立倫的最新發文，根本就是一篇廢文，稱朱立倫沒回答問題也沒表明立場。對此，國民黨台北市議員羅智強酸陳其邁暖男才演一個月就演不下去，「頻用廢話罵人發廢文」，他諷刺表示，他不想學陳其邁，去罵蔡英文昨天的深夜文是廢文，並向蔡提出兩點建議。

蔡總統昨晚發文指出，新的一年要一起走出同溫層，一起面對面說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量。因為個人的聲量大小一點都不重要，但是台灣的聲量一定要大，「這是今年最重要的事」。蔡英文強調，每個時代都有屬於自己的任務，現在他們的任務，就是要一起守護台灣民主自由的生活。面對新的國際局勢，民主的挑戰從來不會少。「但我要謝謝每一位願意為台灣發聲的你們，不管只是按個讚、留個言，或是把文章分享出去，都是我們為台灣發聲的方式」。

對此，羅智強發文先提及陳其邁酸朱立倫發廢文一事，並表示陳其邁暖男才演一個月就演不下去，「最近頻頻用廢話罵人發廢文」。

對於蔡英文昨貼文內容，羅說他不想學陳其邁，去罵蔡英文昨天的深夜文是廢文。他只想請蔡英文不要怯懦，並提出兩點，包括一、大聲的再一次告訴大家「中華民國是流亡政府」。不要每次一得勢就把中華民國踩在腳底下，寧可用「這個國家」當國名，也不肯說中華民國，而一失勢就把中華民國拿出來當擋箭牌。二、大聲的再一次告訴大家「我是中國人，讀的是中國書」。不要想演和解戲就説自己是中國人，想當深綠教母搞對立，就想盡辦法去中國化。

羅智強說國民黨確實是「和中派」，和大陸的主張當然有不一樣的地方，也還是可以努力和大陸「求同存異」。這樣的溫和派路線，有些激進派不認同無妨，但至少，國民黨的主張和平的立場是一致的。「蔡英文呢？民進黨呢？天天變來變去，騙來騙去，你們的台獨黨綱不是要追求台灣獨立嗎？現在呢？完全執政已經二年了，要不要早點兌現台獨的承諾？」

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

2020要出線 陳敏鳳曝朱立倫得先...
騙很大！小英稱因經濟成長讓稅收超徵 謝寒冰8字曝真相
敗選者聯盟當行政院首長 網譏：… 何志偉提大稻埕商圈改造 酸對手…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。