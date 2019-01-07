陳其邁遭酸「用廢話罵人發廢文」 蔡英文深夜文躺槍？

2019年01月07日 13:18 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

前新北市長朱立倫日前在臉書發文挺九二共識引發議論，昨晚再度發文稱不分藍綠白，對這片家園的熱愛都不至有差別，請不要懷疑他。對此，前立委陳其邁發文說他花了五分鐘看完朱立倫的最新發文，根本就是一篇廢文，稱朱立倫沒回答問題也沒表明立場。對此，國民黨台北市議員羅智強酸陳其邁暖男才演一個月就演不下去，「頻用廢話罵人發廢文」，他諷刺表示，他不想學陳其邁，去罵蔡英文昨天的深夜文是廢文，並向蔡提出兩點建議。

蔡總統昨晚發文指出，新的一年要一起走出同溫層，一起面對面說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量。因為個人的聲量大小一點都不重要，但是台灣的聲量一定要大，「這是今年最重要的事」。蔡英文強調，每個時代都有屬於自己的任務，現在他們的任務，就是要一起守護台灣民主自由的生活。面對新的國際局勢，民主的挑戰從來不會少。「但我要謝謝每一位願意為台灣發聲的你們，不管只是按個讚、留個言，或是把文章分享出去，都是我們為台灣發聲的方式」。

對此，羅智強發文先提及陳其邁酸朱立倫發廢文一事，並表示陳其邁暖男才演一個月就演不下去，「最近頻頻用廢話罵人發廢文」。

對於蔡英文昨貼文內容，羅說他不想學陳其邁，去罵蔡英文昨天的深夜文是廢文。他只想請蔡英文不要怯懦，並提出兩點，包括一、大聲的再一次告訴大家「中華民國是流亡政府」。不要每次一得勢就把中華民國踩在腳底下，寧可用「這個國家」當國名，也不肯說中華民國，而一失勢就把中華民國拿出來當擋箭牌。二、大聲的再一次告訴大家「我是中國人，讀的是中國書」。不要想演和解戲就説自己是中國人，想當深綠教母搞對立，就想盡辦法去中國化。

羅智強說國民黨確實是「和中派」，和大陸的主張當然有不一樣的地方，也還是可以努力和大陸「求同存異」。這樣的溫和派路線，有些激進派不認同無妨，但至少，國民黨的主張和平的立場是一致的。「蔡英文呢？民進黨呢？天天變來變去，騙來騙去，你們的台獨黨綱不是要追求台灣獨立嗎？現在呢？完全執政已經二年了，要不要早點兌現台獨的承諾？」

(中時電子報)