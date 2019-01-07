「大陸第一美胸」藏戀3月 男友曝光是吳彥祖兄弟

2019年01月07日 13:19 中時電子報 蔡曉婷

徐冬冬去年自曝戀情。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬與尹子维戀情曝光。（圖／翻攝自南都娛樂周刊微博）

尹子维和徐冬冬認戀。（圖／達志影像）

有35E火辣身材的大陸女星徐冬冬被封為「大陸第一美胸」，她曾和林書豪等人傳緋聞，去年11月閃電宣布有交往中的男友，稱對方是個「簡單的普通人」，心地善良又會為她下廚，封口對方真實身分。今(7日)陸媒拍到徐冬冬和男友牽手出現在北京機場，該男身分曝光，是曾與吳彥祖拍過《美少男之戀》的香港男星尹子维。

28歲徐冬冬是導演王晶力捧的「晶女郎」之一，曾演出電影《賭城風雲III》、《追龍》，被粉絲暱稱為「大嫂」的她，3個月前宣告封盤、戀愛ING，稱對方是普通人，有顆美好善良的心，「他強烈不希望我公開他，他怕我粉絲本來就不多，最後粉絲最後掉光......」。

今《南都娛樂周刊》報導，目擊素顏戴著眼鏡的徐冬冬現身北京機場，身旁跟的是大她15歲的香港男星尹子维，兩人見鏡頭在拍也大方合影，算是正式公開戀情。而尹子维是資深影星康威和胡燕妮的兒子，過去曾演出《美少年之戀》、《特警新人類》、《寒戰》等，和男神吳彥祖私交好，曾組男團「Alive」。

而徐冬冬昨發文，透露自己緊身的、露肩的衣服要送人，泳衣也要送人，稱胖了一圈穿不下了，引發外界猜測有喜，她則回應：「因為某人菜做得太好，我每次都吃的11分飽」，也透露目前感情很穩定，所以幸福肥上身。

(中時電子報)