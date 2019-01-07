何志偉提大稻埕商圈改造 酸對手：做事比進哪個委員會重要

民進黨台北市立委補選參選人何志偉今赴霞海城隍廟參拜，並提出大稻埕商圈改造計畫政見。（林縉明攝）

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台北市士林大同立委補選，無黨籍參選人陳思宇父親、市議員陳建銘臉書今轉貼2013年陽信商銀上市上櫃相關新聞，暗酸民進黨參選人何志偉意味濃厚。對此，何志偉今受訪表示，台灣很多企業自主獨立，自己也是獨立個體，每次選舉一樣的議題都會被重複詢問，何志偉重申，他出來參選立委補選，不是為了要進特定委員會，而是要做事，選舉應該回歸基層和政見。

何志偉今上午前往霞海城隍面參拜，並提出大稻埕廟口商圈改造計畫，希望每年提供百萬獎金徵選攤商，同時爭取千萬預算協助攤商及店家整體改造，並結合新創事業，提供專業設計科技團隊資源，輔導轉型；廟口商圈改造計畫則結合在地青年，委託專業團隊進駐，協助商圈規劃，導入政府規劃，再造商圈，並整合既有資源，打造特色文化季。

針對陳思宇今接受廣播節目專訪承諾，因自己的叔叔在陽信銀行擔任董事，她知道如何利益迴避，若當選不會進財政委員會，外界關注何志偉是否也承諾不進財委會，何志偉說，有經驗的民代都知道，進入哪個委員會不是重點，重點是做事，現在如此公開透明，應回到意識本質，人民才是主人，相關問題已多次回應就不再回應。

何志偉強調，相信沒有一個民代會為了進特定委員會如此拚，有時候想想若選舉可以回歸不攻擊、騷擾，台灣是否更美好。

(中時 )

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