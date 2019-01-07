卓榮泰：未來政策將由府院黨及總統候選人參與討論

2019年01月07日 13:40 工商 崔慈悌

前行政院秘書長卓榮泰當選民進黨主席，卓今天表示，未來的民進黨，要是一個「整合的民進黨」。未來，針對政府各政策的初步討論，將由總統、行政院長、黨團總召、民進黨主席、總統候選人，共同來參與討論，讓民意接軌政策、讓政務反映人民的需求。

卓榮泰今天在臉書貼出2007年他擔任民進黨秘書長時期的照片，以「親民、整合、服務的民進黨」為題發文表示，這張照片，一晃眼十年已經過去，台灣的社會與政治情勢已不可同日而語，面對新的問題，民進黨要提出新的方法；「但同時，我們也不能忘記老朋友，要趕快把他們找回來」。

他說，在上任之前，他要先讓所有黨籍同志知道該做些什麼，因為黨的改造、整備、行動，都不能停下腳步，「我們要再次上路了」。

在這次黨主席競選的過程中，為了聯繫拜訪，他發現許多黨員的資料都已經變更，黨部針對黨籍資料，必須開始清點、校正、更新資料，要把黨魂找回來，先把黨員找回來。

他說，在臉書開啟後，有許多年輕朋友也向他反映，網路入黨的便利性不足，也有老黨員提醒，先前並未收到相關通知，錯失了繳費而無緣參與補選，「我們要讓黨員有榮譽感，就要重視黨員的參與感」。

卓榮泰表示，未來的民進黨，要是一個「親民的民進黨」。「我們現有的溝通管道，已經建置了行政、立法平台，但不夠周密」。

他說，未來，針對政府各政策的初步討論，將由總統、行政院長、黨團總召、民進黨主席、總統候選人，共同來參與討論，讓民意接軌政策、讓政務反映人民的需求。未來的民進黨，要是一個「整合的民進黨」。

卓榮泰表示，政黨不該只是選戰機器，更要是服務機構。「我們許多在各地都有許多熱情的黨員，這次的1124選舉失利，許多人都盼望能為黨做些什麼。因此，地方黨部要發揮功能，充分匯聚民意、反映民情，讓我們的施政能真正服務到人民。因此，未來的民進黨，要是一個『服務的民進黨』」。

(工商 )