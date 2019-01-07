民航局：無人機考照費用出爐 109年元旦前網路登記免註冊費

2019年01月07日 13:33 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

民用無人機近年熱度大漲，但目前管理規範仍不明確，有鑑於此，交通部民用航空局規劃上網辦理，明年1月1日前免收註冊費。《民用航空法遙控無人機專章》將於7月1日上路，最大起飛重量達250公克以上無人機都要註冊。

交通部本月4日公告「遙控無人機管理規則草案」，每架無人機註冊費是新台幣50元，明年1月1日前申辦免收註冊費。

據《遙控無人機專章》規定，一般自然人持有的無人機，最大起飛重量達250公克以上，及政府機關、學校或法人所有的無人機，都要向民航局申請註冊。主要是為有效管理及教育宣導。為鼓勵持有人註冊，將採取e化方式，上網就可註冊，明年1月1日前都免費，之後每架的註冊費是50元。

另外，操作最大起飛重量在1公斤至25公斤的遙控無人機，都「必須通過學科考驗」，取得證照；若操作最大起飛重量為25公斤以上，或為政府機關、學校或法人機構操作的遙控無人機，要同時通過學科及術科考驗，才能取得證照。

根據「遙控無人機管理規則草案」中的無人機證照費用，包括每張操作證費是250元，而操作人員測驗部分，學科考驗100元、術科考驗500元。

此外，在其它無人機相關證書費用，包括型式檢驗合格證4000元、補充型式檢驗合格證4000元、實體檢驗合格證250元、特種實體檢驗合格證250元、換證補發250元。

至於其它審查費用，包括型式檢驗審查費1萬元、特種實體檢驗審查費5000元、實體檢驗審查費500元，政府機關（構）、學校或法人作業手冊審查費1000元。

(中時電子報)