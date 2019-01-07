彰化北斗舊濁水溪「死狗」引發 「豬瘟」虛驚！

北斗舊濁水溪新星橋下發現動物屍體，引來「豬瘟」虛驚。（鐘武達翻攝）

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北斗鎮長李玄在（左）現場了解舊濁水溪遭丟棄動物屍體的情形。（鐘武達翻攝）
動防所找來機具將可疑的動物屍體打撈上岸。（鐘武達翻攝）
彰化動物防疫所在發現動物屍體的舊濁水溪進行消毒作業。（鐘武達翻攝）

聞「豬」色變！大陸非洲豬瘟疫情失控讓台灣也陷入緊張，彰化縣北斗鎮舊濁水溪7日有民眾發現1個載浮載沉的垃圾袋露出兩條疑似死豬的後腳，嚇得趕緊通報公所與動物防疫所 ，所幸後來經現場打撈確認是「死狗」，大家才鬆了一口氣。

7日上午有民眾經過北斗鎮舊濁水溪新星橋段時，發現橋下溪流堆滿廢棄物，有4個漂浮裝飼料用的尼龍袋特別醒目，尤其1個紅色尼龍袋開口沒有綑綁，赫然露出疑似動物屍體的下半身 ，目擊者擔心「會不會是死豬」，不敢大意，於是除了透過臉書社團「我是北斗人」分享訊息痛批丟棄者沒有公德心，更也緊急向公所與動物防疫所通報。

「是狗仔啦，免驚！」北斗鎮長李玄在在獲報後火速會同動防所與清潔隊人員趕往了解，並且找來機具將4個可疑的飼料袋都打撈上岸，隨即動防所人員全副武裝確認，其中紅色尼龍袋裡的動物屍體確定是「狗」不是「豬」，至於另外3個黑色袋子裝的則都廢棄的保麗龍碎塊。

排除是死豬，大家終於才鬆了一口氣，隨即相關的廢棄物交由公所清潔隊善後，動防所則當場進行消毒。至於針對類似任意丟棄死狗的行為，彰化縣環保局表示，隨意棄置動物屍體可以違反《廢棄物清理法》，最高可處罰6000元。

(中時 )

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